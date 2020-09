[VIDEO] NOĆ U KOJOJ SU PALI JORDANOV I BRYANTOV REKORD: Lakersi uvjerljivi protiv Nuggetsa, Davis školovao Jokića

Los Angeles Lakers su poveli u finalu Zapadne konferencije svladavaši u prvoj utakmici u Orlandu Denver Nuggetse sa 126:114.

Do pobjede ih je predvodio Anthony Davis sa 37 koševa, od čega je 20 zabio u drugom poluvremenu, i deset skokova. Kentavious Caldwell-Pope je dodao 18 koševa, a LeBron James 15 uz 12 asistencija i šest skokova.

Bila je ovo i noć u kojoj su padali rekordi. Rajon Rondo igra fantastično u ovim doigravanjima, a sinoć je prestigao velikog Michaela Jordana na vječnoj ljestvici asistenata u NBA postsezoni.

Rekord Kobea Bryanta srušio je njegov suigrač J.R. Smith koji je u svojoj karijeri u doigravanjima zabio više trica od Kobea Bryanta.

Rajon Rondo passed Michael Jordan for 10th on the all-time list for career postseason assists. pic.twitter.com/K4H4As61kK

— ESPN (@espn) September 19, 2020