[VIDEO] NJEGOVE RIJEČI ODJEKNULE SU U ZADRU: ‘Pričekao bih da počnu pjevati ‘Dalmatinac sam’ i izašao na parket. Poludili bi tada”

‘Baciš iglu i ona ne može pasti na pod, obožavam Zadar, ljetujem tamo, obožavam i te navijače iako su me uvijek pljuvali’, prisjećamo se intervjua legendarnog Gordana Giričeka

Pandemija koronavirusa stopirala je i sport. Ljudi diljem svijeta, bili oni sportaši, nesportaši, nalaze se u svojim domovima u (samo)izolaciji. Da, tek sad vidimo koliko je prilično dosadno kad nema sportskih uzbuđenja.

Sad se igra neka sasvim drugačija utakmica

No, sad se igra neka sasvim drugačija utakmica. U ovom vremenu kada smo svi kod kuće, čekajući da pandemija prođe i da možemo nastaviti s normalnim životima, ne preostaje nam ništa drugo nego pogledati koju staru utakmicu ili košarkaški razgovor. Sada se prisjećamo gostovanja Gordana Giričeka u “Podcast Inkubatoru” iz listopada 2019. čiji je dio jučer objavljen na Facebook profilu i web siteu NBACro, hrvatskom NBA portalu. Gira je govorio o igranju u Jazinama, razlogu otkazivanja reprezentacije i sukobu s McCgradyem.

‘Madison Square Garden žao mi je, ali za mene su Jazine hram košarke’

Ako neće Muhamed brdu, onda će brdo Muhamedu, rekli bi smo…

“To je hram košarke, znaš što znači 2500-3000 ljudi tamo, evo ježim se. Madison Square Garden žao mi je, ali za mene su Jazine hram košarke, takva atmosfera nije nigdje bila. Baciš iglu i ona ne može pasti na pod, obožavam Zadar, ljetujem tamo, obožavam i te navijače iako su me uvijek pljuvali. Imao sam ritual svaki put kad bi nastupali tamo. Tornado bi već sat i pol prije utakmice ispunio tribine i pjevao. Moja najdraža pjesma je ‘Dalmatinac sam’ i uvijek sam čekao da to počnu pjevati kako bi izašao šutirati, tako da bi morali meni zviždati i prestati pjevati”, kazao je Gordan Giriček i odgovorio na pitanje “koji je razlog otkazivanja reprezentacije 2007. i je li mu danas žao zbog toga?”

Koji je razlog otkazivanja reprezentacije 2007.?

“Nije mi žao ni najmanje. Prolazio sam kroz tešku rastavu braka i ljudi ne shvaćaju da sam ja svoje dijete mogao viđati samo po zakonskoj odluci u točno propisano vrijeme, a ne kada sam htio. Viđao sam je jedanput tjedno, a to mi je bilo bitnije od reprezentacije. Imao sam i slobodnog vremena, otišao na Zrće, a ljudi vide samo tu stranu priče. Nikome ništa ne zamjeram, svako ima pravo na svoje mišljenje.”

Zašto je došlo do sukoba između Gire i McCgradya?

Sukob s McGradyjem

“Igrali smo u Dallasu, Tracy me tražio da mu dodam loptu, međutim, bili smo preblizu i smatrao sam da to dodavanje ne bi prošlo. Ja mu govorim neka očisti, on na to odmahuje rukom, Doc Rivers je odmah zvao timeout. Kada smo došli do klupe Tracy mi je rekao: Don’t let me bast your ass next time and pass me the ball!, na što sam mu odgovorio: shut the fuck up and sit down. Naravno da je trener čuo samo ovo što sam ja rekao i odmah sam zatražio trade koji se brzo ostvario”, kazao je Gordan Giriček.