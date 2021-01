Maestralni mladi slovenski košarkaški superstar, 21-godišnji Luka Dončić, jutros po hrvatskom vremenu u Dallasu ponovno je pokazao raskoš svog talenta. Slovenac je bio glavni i odgovorni za rušenje NBA viceprvaka Miami Heata rezultatom 93:83.

[VIDEO] DONČIĆ MAESTRALNOM PARTIJOM SRUŠIO VICEPRVAKE: Babo upao u krizu, ali ipak slavio u hrvatskom okršaju

U ovoj utakmici s neobično malim brojem poena za NBA prilike Mavericksi su uglavnom dominirali, a Slovenac je bio briljantan. Završio je utakmicu s 27 poena, uhvatio je čak 15 skokova te sedam puta asistirao. Bila je to njegova šesta profi utakmica u NBA ligi s najmanje 25 poena i 15 skokova u dresu Dallasa, koji je na 6-0 kad Luka odigra takvu statističku utakmicu u poenima i skokovima.

Luka Dončić recorded his sixth career game with 25 points & 15 rebounds; the Mavs are 6-0 when he does. pic.twitter.com/aA28dJFWzd

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 2, 2021