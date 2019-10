[VIDEO] NBA MRCINE IZAZVALE OPĆU MAKLJAŽU: Ovako izgleda kad se dva centra od 120 kila potuku usred utakmice

Da bi poraz bio ružan pobrinuo se centar Wolvesa Karl-Anthony Towns koji se potukao sa zvijezdom Philadelphije Joelom Embiidom

Pod posebnim povećalom bila je jučerašnja utakmica između momčadi koje su sjajno krenule u novu NBA sezonu – Minnesota Timberwolvesa i Philadelphia 76ersa. Wolvesi dugo nisu imali ovakav start sezone. Pobijedili su u sve tri utakmice na startu sezone, no zaustavili su ih Sixersi u Philadelphiji.

Da bi poraz bio ružan pobrinuo se centar Wolvesa Karl-Anthony Towns koji se potukao sa zvijezdom Philadelphije Joelom Embiidom. Oba igrača izbačena su iz igre nakon opže makljaže.

“U tom zadnjem posjedu smo im uzeli loptu i naše ruke su se zakačile. Sljedeća stvar koje se sjećam je da smo se počeli gurati i hrvati. Nije to ništa, to je sve dio košarke. Prije svega, nisam ničija kuja. Nisam se htio povući. To se dogodi na ovakvim utakmicama”, rekao je Embiid nakon utakmice.

