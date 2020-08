[VIDEO] MRAČNA STRANA LUKE DONČIĆA: Njegov prljavi potez kruži internetom, ali i rasistički odgovor njegovog suparnika

Dončić je u jednom trenutku utakmice sapleo namjerno svog suparnika Montrezla Harrella, a nakon toga ga je pogledao na podu i viknuo mu da ne glumi

Još jednu odličnu utakmicu odigrali su Los Angeles Clippersi i Dallas Mavericksi u prvoj rundi doigravanja. Clippersi su na kraju slavili sa 130:122, a tu loše vijesti nisu prestale za momčad iz Teksasa.

Luka Dončić ozlijedio se u trećoj četvrtini, uganuo je gležanj i doslovno doskakutao do svlačionice. Pokušao je jednostavno kroz igru “otresti” tu bol, ali morali su Clippersi bez njega do kraja utakmice. Slovenca nije to spriječilo da upiše triple-double, završio je s 13 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

NAVIJAČI SU TRAŽILI HRVATA PA SU GA I DOBILI: Clippersi slavili, Dončić upisao triple-double pa se ozlijedio

Crna strana Slovenca

No postoji i druga strana priče. Dončić je u jednom trenutku utakmice sapleo namjerno svog suparnika Montrezla Harrella, a nakon toga ga je pogledao na podu i viknuo mu da ne glumi. Obojica su dobili tehničke. Pogledajte kako je to izgledalo:

Luka tells Montrezl Harrell to “stop flopping” 😱 pic.twitter.com/4q56ve4rm4 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

Harrell mu nije ostao dužan. Nakon jednog koša uputio mu je rasistički odgovor. Pogledajte i posušajte: