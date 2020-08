[VIDEO] MONSTRUOZNA PARTIJA ANTHONYJA DAVISA: Pogledajte akciju o kojoj bruji Amerika

Los Angeles Lakersi su noćas po hrvatskom vremenu osigurali prvo mjesto u doigravanju u Zapadnoj konferenciji pobjedom nad Utah Jazzom u Orlandu na Floridi “pod balonom” od 116:108 do koje ih je vodio Anthony Davis sa 42 koša i 12 skokova. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke susreta… Posebno je upečatljiva ostala njegova akcija u zadnjoj minuti susreta, kad je uzeo loptu i poput playja zabio tricu pod prekršajem, i to nakon crossovera.

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 was an unstoppable force tallying 42 points and going 4-for-8 from deep. pic.twitter.com/HK5kQA1cNQ

Najbolji košarkaš današnjice LeBron James je pridodao 22 koša i devet asistencija, a Dwight Howard 11 koševa.

Kod Jazza je najbolji bio nominalno prva zvijezda momčadi iz Salt Lake Cityja Donovan Mitchell sa 33 ubačaja, od čega je 21 bilo u prvom poluvremenu, dok je Mike Conley ubacio 24.

Anthony Davis goes off for 42 PTS, and the @Lakers clinch the West's #1 seed! #WholeNewGame

LeBron James: 22 PTS, 8 REB, 9 AST

Donovan Mitchell: 33 PTS pic.twitter.com/fs5XblOtF2

