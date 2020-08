[VIDEO] ‘MA DA JE I JORDAN U PITANJU, ZATVORI GA’: Kamere zabilježile trenutak kako igrač Netsa ‘pere’ svog suigrača

Portland je u uzbudljivoj završnici svladao Brooklyn sa 134:133, a ponovno je briljirao Damian Lillard, koji je zabio 42 koša. Bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić dodao je 22 poena i 10 skokova, a C.J. McCollum 25 koševa. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je za Portland odigrao 11 minuta, te je ostvario 2 koša (šut 1-5) i 1 skok.

Na društvenim mrežama pojavio se trenutak, odnosno kamere su zabilježile situaciju kako igrač Netsa svom suigraču “naređuje” da preuzme Damiana Lillarda…

“Ako Damian Lillard uđe u dribling, čuvaj ga. Ne zanima me radi li se o CJ McCollumu ili Michaelu Jordanu, preuzmi ga”.

“If that’s Damian Lillard dribbling it up, you’re guarding him. I don’t care if that’s CJ McCollum, I don’t care if that’s Michael Jordan, you pick him up.” pic.twitter.com/fcZP2YJctM

