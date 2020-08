[VIDEO] LUKA DONČIĆ UPISAO SE U NBA POVIJEST: Nevjerojatno što taj mladić radi; Pogledajte čudesnu predstavu

Fantastični 21-godišnji Slovenac Luka Dončić i Dallas Mavericksi su noćas po hrvatskom vremenu u Orlandu “pod balonom” tek u trećoj utakmici nakon restarta sezone došli do prve pobjede pobijedivši s 114:110 Sacramento, ali tek nakon produžetka. Što se sve događalo u utakmici pogledajte – OVDJE.

Dončić je ubilježio povijesni “triple-double” učinak s 34 poena, rekordnih 20 skokova i 12 asista, a Slovenac je zabio i odlučujuće koševe u produžetku. Luka je tako postao s 21 godinom i 158 dana najmlađi igrač koji je utakmicu završio s triple double učinkom od najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 dodavanja, preskočivši legendarnog Oscara Robertsona koji je isti učinak ostvario kad je imao 23 i 12 dana. Također, bio mu je ovo 16. triple double sezone…

The youngest player in @nba history to have 30+ points, 20+ rebounds & 10+ assists in a single game.

Casual.#MFFL | @modeloUSA | @luka7doncic pic.twitter.com/toRAXmQGn6

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 4, 2020