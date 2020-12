Osim sjajne partije Bojana Bogdanovića (o kojoj možete više pročitati OVDJE), u još jednoj sjajnoj NBA večeri vidjeli smo pregršt zanimljivih poteza i utakmica.

Izvrstan je bio srpski centar Nikola Jokić koji je uknjižio još jedan triple-double, to mu je 43. u karijeri, a popeo se sad na deveto mjesto vječne ljestvice na kojem se izjednačio s Fatom Leverom. Jokićev je Denver svladao Houston rezultatom 124:111. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Nikola Jokic records his 43rd career triple-double, tying Fat Lever for 9th-most in NBA history 👏 pic.twitter.com/Y6GR3xNadV

— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2020