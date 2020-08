Mogli su Dallas Mavericksi imati pet Porzingisa i pet Dončića, teško da bi im to pomoglo u utakmici protiv Portlanda i iznimno inspiriranog Damiana Lillarda. Najbolji igrač Blazersa nakon utakmice u kojoj je zabio 51 poen, sad je ukrcao čak 61 i tako vinuo svoju momčad na osmo mjesto Zapada za koje se još uvijek bore četiri momčadi.

Čak i uz Lillardovu fantastičnu partiju, Portland je slavio s tri razlike, no Dame jednostavno nije dao svojoj momčadi da izgubi. Imao je nekoliko sjajnih serija od kojih je najimpresivnija bila ona od 12 poena u samo tri minute.

Inače, samo on i Wilt Chamberlain imali su tri utakmice s više od 60 poena u istoj sezoni. Lillardovu noć za pamćenje u kojoj je izjednačio osobni rekord poena pogledajte OVDJE.

Kod Dallasa su jako dobru utakmicu odigrali Porzingis (36 poena) i Dončić (25 poena), ali nije to bilo dovoljno za plavu momčad. Mario Hezonja imao je tri poena, pet skokova i četiri asistencije.

Only two NBA players have ever scored 60 points three times in one season:

➖ Damian Lillard

➖ Wilt Chamberlain pic.twitter.com/5hAEHYkjre

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2020