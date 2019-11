[VIDEO] ‘LEBRON JAMES ODSAD JE PREMIJER SRBIJE’: Nehumano je što je Kralj napravio dvojici srpskih košarkaša

Iako je ta Davisova blokada najvažniji potez na utakmici, LeBron james napravio je nešto nehumano

Vodeća momčad Zapadne konferencije Los Angeles Lakersi pobrinuli su se da ostanu na svom tronu. Momčad u ljubičastom i zlatnom bila je sinoć bolja od momčadi u samo ljubičastom – Sacramento Kingsa.

No bila je utakmica do samog kraja kad je Harrison Barnes htio zabiti za poravnanje rezultata, no Anthony Davis svojom se blokadom pobrinuo da sve ostane samo na pokušaju. Lakersi su na kraju slavili 99:97.

Iako je ta Davisova blokada najvažniji potez na utakmici, LeBron james napravio je nešto nehumano. Naime, Kralj je pokazao da je još daleko od starog željeza kad je krajem druge četvrtine prošao kao brzi vlak pored Bogdana Bogdanovića i brutalno zakucao preko Nemanje Bjelice.

“LeBron James sad je premijer Srbije”, bio je jedan od komentara na Twitteru. Snimka kruži društvenim mrežama i neki ju već proglašavaju “zakucavanjem godine”. Pogledajte brutalno zakucavanje OVDJE.

LeBron James završio je utakmicu s 29 poena i 11 asistencija, Anthony Davis dodao je 17 poena, pet skokova i četiri blokade, a Kentavious Caldwell-Pope 16 koševa.

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 109:106 (Rozier, Monk 19p / Galloway 32p)

Orlando Magic – San Antonio Spurs 111:109 (Fournier 26p / DeRozan 21p)

Houston Rockets – Indiana Pacers 111:102

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 116:137 (Towns 36p, 10sk / Beal 44p, 10sk)

Oklahoma City Thunder – Philadelphia 76ers 127:119

Golden State Warriors – Boston Celtics 100:105

LA Lakers – Sacramento Kings 99:97

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 107:106