Los Angeles Lakersi odnijeli su još jednu pobjedu protiv Denver Nuggetsa u finalu Zapadne konferencije i tako se njihovo vodstvo popelo na 3-1, što znači da su jednu pobjedu udaljeni od velikog NBA finala.

U jučerašnjoj su utakmici slavili 114:108 bez velike drame i pompe, Lakersi su jednostavno kroz cijelu utakmicu bili bolja momčad.

Za momčad u zlatnom i ljubičastom na centarskoj poziciji krenuo je Dwight Howard, nekadašnji najbolji centar NBA lige i pokazao se to kao dobro rješenje jer su Lakersi jako dobro kontrolirali skok u obrani, ali i u napadu.

Howard je u 22 minute na parketu uhvatio 11 skokova, a šest ih je bilo u napadu. Zabio je i 12 poena. Dvojac James-Davis uzeo je većinu šuteva u momčadi Lakersa. King James završio je utakmicu na rubu triple-doublea (26p, 9s, 8a), dok je Davis predvodio sve strijelce na utakmici s 34 poena.

