Ako Formula 1 ima Monte Carlo, tenis All England Club, ulična košarka ima Rucker Park. Najpoznatije igralište na kojem se okupljaju najjači hakleri nalazi se u siromašnoj četvrti Harlem u New Yorku, a rijetko je tko na njemu oduševio kao legendarni Kobe Bryant.

Godina je 2002., Bryant je već osvojio svoj treći NBA naslov, a imao je samo 23 godine. Bio je jedna od najvećih NBA zvijezda u to vrijeme, ali morao se pokazati i u gradu koji je prema njemu uvijek bio skeptičan, a to je New York.

Rivalstvo između Los Angelesa i New Yorka prisutno je bio na svim razinama, a Kobe je znao da mu ništa ne znače poeni u Madison Square Gardenu ako to isto ne ponovi na betonu Rucker Parka. Njegov je dolazak bio spektakularan, a cijeli Harlem se okupio da bi vidio Mambu na djelu.

Imali su što i vidjeti. Kobe je, naravno, dominirao u utakmici igrajući za momčad Entertainersa.

“Bilo mi je zabavno. Kao nekad u srednjoj školi, samo sam igrao dobru staru košarku i zabavljao se, dobacivao publici, govorio im svašta”, rekao je Bryant nakon jedne od najpoznatijih utakmica koja se odvila na slavnom terenu.

Igrale su u Rucker Parku još mnoge NBA zvijezde. Navodno je najviše ljudi u povijesti privukao legendarni Dr. J. Julius Erving zbog kojeg se publika penjala po drveću i zgradama. Zaigrali su tu, između ostalih i Allen Iverson, Kevin Durant, Kareem Abdul-Jabbar, Stephon Marbury, Vince Carter…

Julius Erving has people sitting on schools and trees to watch him play at The Rucker!

Happy birthday, Dr. J. 🎞 pic.twitter.com/EAnmCYSZ0P

— Timeless Sports (@timelesssports_) February 22, 2020