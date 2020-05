Kako troši bogatstvo Michael Jordan?

Najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan proteklih je tjedana u središtu zanimanja zbog megapopularnog dokumentarca u produkciji uglednog ESPN-a pod nazivom “Posljednji Ples” (The Last Dance), čija se peta i šesta epizoda premijerno prikazuje noćas po hrvatskom vremenu, a sutra ujutro od 9 sati hrvatska publika će ih moći pogledati na Netflixu.

Prvi sportaš među milijarderima

Dokumentarac prati posljednju sezonu (1997./1998.) jedne od najvećih, ako ne i najveće košarkaške dinastije svih vremena. Američki mediji konstantno pišu o liku i djelu Michaela Jordana, “prvog sportaša među milijarderima”…

House of Bounce na svojoj Facebook stranici donosi video pod nazivom: Kako Michael Jordan troši svoj novac?”

Michael Jordan procijenjen je na 2.1 milijardu dolara (oko 14.5 milijardi kuna). No, svi se pitaju kako on troši svoj novac? Kao milijarder, ima kuće s imanjima diljem SAD-a. Trenutno se Michael Jordan, prema američkim medijima, nalazi na Floridi u svojoj kući iz snova koju je platio 12.8 milijun dolara (oko 90.382.903,00 kuna). Uz to ima i megakuću blizu Charlotte u vrijednosti 2.8 milijuna dolara (oko 20.857.593,00 kuna). Uz sve to, još uvijek ima svoje imanje u blizini grada Chicaga od 14.9 milijuna dolara (oko 104.287.965,00 kuna). Uložio je 175 milijuna dolara ( 1210893686,06 kuna).

Vlasnik Charlotte Hornetsa

Vlasnik je NBA momčadi Charlotte Hornets, na što godišnje troši oko 120 milijuna na plaće igračima. No, nije to jedina profesionalna momčad koju posjeduje. Manjinski je vlasnik bejzbol momčadi Miami Marlinsa. No, uvijek je znao i kako udovoljiti sebi s autima. Od svoje prve plaće u Chicago Bullsima, Jordan je kupio sedam Mercedesa i Pontiaca. Također posjeduje Ferrarije i Land Rovere. No, uz sve to posjeduje nešto s čime se najviše voli kretati. Mali privatni avion pod nazivom Carolina Blue. Kao veliki gurman, ima i restorane diljem SAD-a u kojima se vrhunski jede.

Strastveni golfer i kockar

Jedna od njegovih najvećih strasti je golf i zato si je nabavio privatno golf igralište. Kad govorimo o golfu, ne možemo ne spomenuti kako je Jordan veliki kockar koji u golfu zna često igrati u novac, a na rupu zna trošiti, ili barem je nekad trošio, do 100 000 dolara (691939,25 kuna). Na što još troši i kako živi Najveći pogledajte u priloženom videu.