Fantastičnu utakmicu odigrao je sinoć bek Toronto Raptorsa Fred VanVleet. U pobjedi protiv Orlanda 123:108 Fred je nakrcao 54 poena, od čega 11 trica. Postao je tako igrač s najviše poena u jednoj utakmici u povijesti Raptorsa.

Također, srušio je i rekord Mosesa Malonea kao igrač koji je zabio najviše poena u jednoj utakmici, a nije izabran na draftu.

FRED VANVLEET MAKES HISTORY.

He sets a record for most points by an undrafted player 👏 pic.twitter.com/cGRONNM8h0

— SportsCenter (@SportsCenter) February 3, 2021