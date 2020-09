Košarkaši Denver Nuggetsa uspjeli su poravnati omjer u pobjedama protiv Los Angeles Clippersa na 3-3 u polufinalu Zapadne konferencije doigravanja NBA lige 111:98 pobjedom u šestom susretu.

Slično kao i u petom dvoboju igranom prije dva dana Nuggetsi su uspjeli nadoknaditi veliki zaostatak koji su imali još sredinom treće četvrtine. Ovoga puta su Clippersi nakon dvije minute igre u drugom poluvremenu imali 19 poena prednosti (68-49) i kao da su tada pomislili kako je dvoboj riješen iako su samo dva dana ranije ispustili 16 koševa viška.

Jokic TOOK OVER for the Nuggets in Game 6 🃏

Nuggets force a Game 7

Nikola: 34 PTS | 14 REB | 7 AST | 4-6 3PM pic.twitter.com/P9rQBdHn4V

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020