Niz od 11 pobjeda Utah Jazza stigao je kraju nakon što su na gostovanju kod Denvera Bojan Bogdanović i društvo izgubili 128:117. Utakmicu je obilježio srpski centar Nikola Jokić koji je odigrao vanzemaljsku partiju u kojoj je skupio 47 poena uz 12 skokova i pet asistencija. Valja i naglasiti da je samo u prvoj četvrtini zabio 22 poena. Jokić je ovom predstavom izjednačio rekord karijere po broju zabijenih poena.

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović igrao je sjajno, daleko najbolje u redovima Utah Jazza. Babo je uoči ove utakmice namjestio nišanske sprave, završio je utakmicu s 29 poena, s tim da je zabio pet od deset pokušaja iz linije za tri poena. Svom sjajnom učinku dodao je Babo i četiri skoka te dvije asistencije. Njegovu sjajnu partiju pogledajte OVDJE.

Koliko je pomoći imao svjedoči činjenica da su sljedeći najbolji strijelci u redovima Jazza bili Clarkson i Mitchell sa po 13 poena. Sažetak ove utakmice možete pogledati OVDJE.

Say goodbye to that win streak ✌️#MileHighBasketball pic.twitter.com/yvfVTy6gvC

— Denver Nuggets (@nuggets) January 31, 2021