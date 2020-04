‘Samo jednom se nisam odazvao u reprezentaciju, to je bilo nakon moje prve sezone u NBA-u i ne znam zašto se stvorila ta nekakva priča da ja ne želim igrati za reprezentaciju’

U novom podcastu “I ja sam sportaš“ gostovala je zvijezda LA Clippersa Ivica Zubac. Iako su mu tek dvadeset tri godine, Zubac je već igrao s nekima od najvećih košarkaša današnjice – LeBronom Jamesom, Kawhijem Leonardom, Paulom Georgeom… U podcastu je otvoreno progovorio kakvi su LeBron James i Kawhi Leonard osobno, smatra li da sa svojim Clippersima može do NBA naslova, planira li igrati za reprezentaciju, tko mu je uzor, kako je izgledao Los Angeles nakon smrti velikog Kobe Bryanta...

Talentirani centar

Ivica Zubac rodom iz Mostara jedan je od najtalentiranijih hrvatskih centara u posljednjih 18 godina, koji je na draft izašao 2016., a sad je opisao kakvi su mu se osjećaji miješali tog dana.

“Cijeli proces drafta kreće s ‘pre draft’ treninzima na koje te pozivaju klubovi koji su zainteresirani za tebe. To je ja mislim najteže razdoblje jer su treninzi baš naporni, svakodnevno prolaziš iscrpljujuća testiranja i odlaziš iz kluba u klub te u svakom klubu ispoćetka kreće prolaženje testiranja i dokazivanje da si bolji od drugih. Nakon svih tih treninga napokon dolazi draft day, ali tu tek kreće muka. Sjećam se da večer prije drafta nisam oka sklopio, ima trideset ekipa i ne znaš koja će te izabrati i gdje ćeš sutra živjeti. Bile su neke naznake da bih mogao završiti u Memphisu koji je imao 17. pick, ali oni me nisu odabrali. Nakon toga je tek krenula prava nervoza. U jednom trenu menadžer me nazvao i pitao kako bi mi se svidio odlazak u Lakerse. I pomislim si ‘pa ne bi uopće bilo loše otići u takvu momčad,“ I tako je krenula moja avantura u NBA ligi”, kazao je Ivica Zubac.

‘LeBron me skroz iznenadio’

U razdoblju dok je igrao za LA Lakerse posebno ga se dojmio jedan od najboljih košarkaša u povijesti LeBron James.

“LeBron me skroz iznenadio. Kad sam pratio NBA ligu i gledao ga na terenu imao sam osjećaj da se drži iznad svih, ali čovjek je stvarno odličan. Stalno nam je neke poklone ostavljao u svlačionici, sa svakim je pojedinačno razgovarao i bilo mu je važno da se svaki igrač u

svlačionici osjeća posebno. Bio je stvarno pravi lider ekipe. A kako ga je upoznao? Uh, to mi je bilo baš neugodno. Jednog dana sredinom sedmog mjeseca kad je većina igrača na odmoru, došao sam rano ujutro u dvoranu i mislio sam da ću biti sam i odraditi trening, ali kad sam ulazio u kompleks iz teretane se čula glasna muzika. Pogledam ja unutra kad tamo LeBron James već trenira. Prvo sam u svlačionici skupljao hrabrosti da uopće dođem u teretanu i upoznam se s njim. I tako ulazim ja u teretanu, a s drugog kraja čujem kako se Lebron dere ‘big Zu’ i dolazi prema meni, grli me, pita kako sam itd. Eto, to je samo jedan od pokazatelja kakav je kao osoba”, istaknuo je startni centar elitne NBA momčadi.

‘Želim osvojiti NBA prsten’

Jer, nakon razdoblja u Lakersima, prešao je u gradskog rivala LA Clipperse s kojima se bori za naslov NBA prvaka…

“Trenutno smo drugi u zapadnoj konferenciji i mislim da nam dobro ide. U momčadi svi znamo tko što radi i tko ima kakve zadaće tako da smo jako dobro posloženi. Prijašnjih godina uvijek sam htio da što prije završi sezona kako bih se mogao vratiti doma i odmoriti, ali ove godine je suprotno. Imamo odličnu momčad i posebno sjajnog Kawhi Leonarda koji je po meni trenutno najbolji igrač lige, tako da ove godine želim što dulje ostati u Americi i osvojiti NBA prsten što mi je oduvijek bio san”, rekao je Ivica Zubac i osvrnuo se na Leonarda…

“Na terenu je stvarno izvanredan, on kad si zacrta da će protivniku ukrasti loptu, on je i ukrade. U napadačkom segmentu je odličan, ali ono po čemu se ističe od ostalih igrača je igra u obrani koju je doveo na jako visok nivo i upravo je on jedan od razloga zašto vjerujem da možemo do naslova. A što se njegovog osobnog života tiče, dosta je u javnosti poznata priča kako se nikada ne smije, ali to baš i nije istina. Jednostavno želi svoj privatni život zadržati za sebe, a na terenu biti isključivo profesionalac. Mogu samo reći da je skroz normalna i da nas često zna nasmijavati u svlačionici”.

‘Tijekom cijele karijere uvijek mi je bio cilj igrati za reprezentaciju’

Ivica Zubac trebao bi igrati za Hrvatsku na nadolazećem kvalifikacijskom turniru za OI ovog ljeta u Splitu…

“Samo jednom se nisam odazvao u reprezentaciju, to je bilo nakon moje prve sezone u NBA-u i ne znam zašto se stvorila ta nekakva priča da ja ne želim igrati za reprezentaciju jer sam se uvijek, još otkad sam dijete bio, odazivao u reprezentaciju. Tijekom cijele karijere uvijek mi je

bio cilj igrati za reprezentaciju i pomoći joj da osvojimo što više medalja i to se nije promijenilo. Taj jedini put kada se nisam odazvao, Magic Johnson mi je rekao da me vide kao budućnost u svom klubu i da žele da ostanem cijelo ljeto trenirati kako bih imao veliku minutažu u sljedećoj sezoni. To se na kraju nije tako ispalo, ali kad ste dijete od 19 godine i kad vam jedan Magic Johnson tako nešto kaže, teško mu se suprotstaviti”, dao je do znanja Ivica Zubac i dodao:

‘Iskreno mislim da ćemo se svi okupiti jer koliko je meni poznato svi igrači žele doći igrati za reprezentaciju. Ako se svi okupimo mislim da odlazak u Tokio ne bi trebao biti upitan, a vjerujem da konačno možemo i do medalje”, zaključio je Ivica Zubac.