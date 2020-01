[VIDEO] HRVATSKA NBA ZVIJEZDA GRCALA U SUZAMA ZBOG BRYANTA: Suigrači ga smirivali – ‘Moj si idol, učitelj, mentor, otac i trener’

‘Oblikovao je mentalitet koji me nosio kroz sve, od Hrvatske preko Barcelone do njegova NBA-a’

Jedan od najdugovječnijih hrvatskih košarkaša u NBA ligi, Mario Hezonja, izuzetno je teško podnio pogibiju Kobeja Bryanta. Hezonju su uhvatile kamere uoči nedjeljne utakmice na treningu kako grca u suzama. Slomljenog Hezonju bezuspješno su tješili suigrači, a on je jednostavno morao olakšati dušu.

“Moj idol, učitelj, heroj, mentor, košarkaški otac, trener… Ono što me je nosilo, oblikovalo, učinio je on. Oblikovao je mentalitet koji me nosio kroz sve, od Hrvatske preko Barcelone do njegova NBA-a i našeg doma, sportske akademije Mamba. Tvoja radna etika, vještina, vodstvo, kompetitivnost, mentalni sklop, inteligencija, profesionalizam i čisto srce prvaka bile su iznad svega, moja motivacija i put za sve što činim”, napisao je Hezonja na Facebooku.

“Brojne si inspirirao, promijenio moj život i neumoljivo ću nastaviti gurati prema uspjehu na isti način kao što su i ti uvijek činio. U svemu. Nedostajat ćeš mi u akademiji, nedostajat će mi gledati te u tvojoj novoj ulozi, najljepšoj ulozi oca tome posebnom djetetu, mladoj mambi koja je tek počela živjeti i koja bi u WNBA-u bila ono što si ti u NBA-u”, stoji u poruci Hezonje…

“Već mi jako nedostaješ, svima nedostaješ. Svoj našoj djeci i ljudima tamo usavršio si i unaprijedio svaku vještinu i nadilazio izazove. Nastavit ćemo dalje rasti, predstavljati i nositi sve za što si se zalagao, donosio i značio u sportskoj akademiji Mamba. Nemamo ni zajedničku fotografiju, a živjeli smo na terenu koji nas je ujedinjavao. Jedan na jedan kad dođem gore, počivaj u miru G., jako te volim!”, završio je tako hrvatski košarkaš svoju posvetu.