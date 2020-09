Finale NBA Zapadne konferencije trebala je biti “bitka za LA”, dok su sve ove prijašnje utakmice trebale biti formalnosti koje bi do toga vodile. No drugačije planove imali su Nikola Jokić i njegovi Denver Nuggetsi koji su se sinoćnjom pobjedom 104:89 u sedmoj utakmici pridružili Lakersima u konferencijskom finalu.

Nuggetsi su drugi put zaredom u ovom play-offu preokrenuli deficit od 3-1 u utakmicama, u prvoj rundi napravili su to protiv Utah Jazza za koji nije nastupao naš Bojan Bogdanović.

U ovoj je utakmici sve je izgledalo kao da će otići na stranu Clippersa. Sredinom druge četvrtine održavali su 10 do 12 razlike, no u trećoj je četvrtini sve otišlo na stranu Denvera. Sjajnom obranom slomili su Clipperse, dok je osovina Jokić-Murray radila dar-mar u napadu.

Na kraju je srpski centar odigrao gotovo 40 minuta te upisao impresivan triple-double od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Jamal Murray također je bio sjajan s 40 poena, od čega šest trica. Kod Clippersa je najbolji bio Montrezl Harrell sa 20 poena, dok je naš Ivica Zubac za nešto više od 14 minuta na parketu zabio šest poena uz dva skoka. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Fantastičnu utakmicu odigrali su Boston i Miami u finalu Istočne konferencije. Celticsi su vodili većinu vremena u regularnom vremenu, no Miami je nekako uspio izvući produžetke i na kraju odnijeti pobjedu 117:114 u produžecima.

Jimmy Butler je krajem regularnog dijela pogodio herojski šut za vodstvo 106:105, a onda je u posljednjim sekundama Jayson Tatum pogodio samo jedno od dva slobodna bacanja.

Tatum je i u produžetku mogao donijeti Bostonu barem poravnanje rezultata, no 3 sekunde prije kraja njegov je prodor na koš zaustavio Bam Adebayo monstruoznom blokadom. Sažetak ove utakmice možete pogledati OVDJE.

