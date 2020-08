Košarkaši Los Angeles Clippersa plasirali su se u konferencijsko polufinale doigravanja za NBA prvaka svladavši Dallas Maverickse sa 111:97 u šestoj utakmici prvog kruga, a hrvatski reprezentativac Ivica Zubac je u pobjedi svoje sudjelovao sa 15 koševa i 11 skokova.

U polufinalu Zapadne konferencije momčad iz Los Angelesa će igrati protiv boljeg iz serije Utah – Denver.

Clippersi su većim dijelom utakmice bili bolja momčad, a do sredine treće četvrtine uspjeli su doći do 23 koša prednosti. Ipak, na krilima odličnog Luke Dončića Dallas se vratio u utakmicu te je u početnoj fazi posljednje četvrtine zaostatak Mavericksa sveden na samo šest koševa.

Bliže od toga Dallas nije mogao, jer su Clippersi predvođeni Kawhijem Leonardom ubrzo ponovno došli do dvoznamenkaste prednosti koju Mavsi više nisu uspjeli ugroziti.

Amazing season by Luka Doncic

28.8 PPG

9.4 RPG

8.8 APG

• 17 triple-doubles

• 39 double-doubles

• All-Star Starter in year 2

• 30 PPG – 10.1 RPG – 9.7 PG in the bubble

We just witnessed one of the greatest seasons ever by a 21 year old 🔥 pic.twitter.com/D5Xp7DsPzt

— NBA Central (@TheNBACentral) August 30, 2020