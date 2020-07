[VIDEO] HEZONJA BRILJIRAO U PRVOJ UTAKMICI PRED NASTAVAK SEZONE: Pogledajte hrvatski šou u sablasnim uvjetima

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je najefikasniji igrač Portland Trail Blazersa koji su u svojoj prvoj pripremnoj utakmici pred nastavak NBA sezone u Orlandu, u sablasno praznoj dvorani, uz displeje koji bi kao trebali popraviti ugođaj ne igranja pred navijačima, izgubili od Indiana Pacersa sa 88:91, on je za 21:29 minuta provedenih u igri postigao 15 koševa (šut za dva 3-5, trica 2-4, slobodna bacanja 3-3) uz četiri skoka, dvije asistencije i dvije osvojene lopte.

NBA CIRKUS OPET JE U GRADU: Hrvat ima velike šanse za osvajanje naslova prvaka, no izgleda da će morati preko LeBronovih Lakersa

The official home of the Portland Trail Blazers, NBCSNW. pic.twitter.com/spU7R9IthY

Kod Portlanda, koji u nastavak sezone kreće s devete pozicije, ali i s tri i pol utakmice zaostatka za osmim Memphis Grizzliesima koji drže posljednje mjesto koje vodi u dooigravanje, istaknuo se i povratnik na parket nakon teške ozljede Jusuf Nurkić sa 14 ubačaja i osam skokova, dok su kod Pacersa najbolja bila braća Justin Holiday sa 15 i Aaron Holiday sa 13 pogodaka.

Luka Šamanić je odigrao 4:29 minuta za San Antonio Spurse u 92:113 porazu od Milwaukee Bucksa te za to vrijeme uputio jedan neprecizan šut za tricu. U sastavu Spursa, kojima prijeti da po prvi put nakon 1997. godine ne zaigraju u doigravanju, najefikasniji je bio Lonnie Walker sa 14 koševa, Dejounte Murray je dodao 13, dok su Buckse, koji su do stanke bili najučinkovitiji sastav lige, predvodili Giannis Antetokounmpo sa 22, Brook Lopez sa 17 i Khris Middleton sa 16 poena.

"We all have one goal — And that’s to win the championship."

Mario Hezonja is confident, comfortable, and has learned how to listen to the coaching staff to turn those talks into big improvements on the court.

FULL STORY: https://t.co/bckk2gYHrc #RipCity pic.twitter.com/SIW40eQf64

— Jamie Hudson (@JamieHudsonNBCS) July 23, 2020