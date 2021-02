Srpski košarkaš Nikola Jokić koji je u porazu svojih Denver Nuggetsa kod Sacramenta srušio rekord karijere po broju zabijenih koševa. Jokić je zabio okruglih 50, a dodao je svojoj statistici i 12 asistencija te osam skokova. Ipak, Kingsi su slavili 119:114.

Jokić je ovim sjajnim nastupom nastavio statistički najbolju sezonu u karijeri, a zanimljivo je da je on prvi centar nakon velikog Kareema Abdula Jabbara koji je upisao najmanje 50 poena i najmanje 10 asistencija. Jabbar je taj pothvat postigao davne 1975. godine.

Nikola Jokic went OFF against the Kings: 50 points, 12 assists, and 8 rebounds… 🤯

Best center in the league? pic.twitter.com/0bydpYvxY1

