Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi na najbolji su mogući način otvorili ovogodišnje NBA doigravanje. U prvoj su utakmici u NBA balonu svladali Dallas Maverickse. Utakmica je završila rezultatom 118:110.

Clipperse je predvodio Kawhi Leonard koji je bio na visokoj razini s 29 poena i 12 skokova, noprešišao ga je Slovenac Luka Dončić koji je svojim nastupom protiv Clippersa oborio rekord za najveći broj poena u debiju u NBA doigravanjima.

Dončić je završio utakmicu sa 42 poena, a pridodao je i 9 asistencija te 7 skokova za 38 minuta igre. Njegov sjajan nastup možete pogledati OVDJE.

Ivica Zubac bio je standardno dobar za Clipperse, skupio je za 22 minute na parketu 10 poena i 10 skokova te 2 blokade uz šut 5 od 9 iz igre. No navijače, koji nisu mogli biti u dvorani, začudilo je kako Zubac nije “zatvorio” utakmicu, odnosno nije igrao u posljednjim trenucima. Sažetak te utakmice pogledajte OVDJE.

Why did Doc pull Zubac most of 4th when Trez+Green were ice cold? Even when they are playing like trash he STILL won't close games with Zubac lol.

