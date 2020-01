[VIDEO] DONČIĆ SE SLOMIO NAKON POSLJEDNJE UTAKMICE: Primio je neočekivanu vijest – ‘Nisam mislio da će mi se to dogoditi’

Dončića je nakon utakmice dočekala vijest koja ga je zamalo slomila

Sinoć su u NBA-u odigrane tri utakmice, a u svima su slavili gosti – LA Lakers su svladali Brooklyn Netse, Washington Wizardes Cleveland Cavalierse, a Dallas Mavericks Portland Trail Blazerse.

LA Lakers su u New Yorku sa 128-113 bili bolji od Brooklyn Netsa, a utakmicu je obilježio LeBron James koji je upisao 91. triple-double u karijeri i deseti ove sezone sa 27 koševa, 12 skokova i 10 asistencija. James trenutačno ima 33.626 koševa u karijeri, 17 manje od trećeplasiraanog Kobea Bryanta. Anthony Davis je dodao 16 koševa uz 11 skokova, a 16 je ubacio i Kyle Kuzma.

Dončić All-Star igrač

I Dallas Mavericks su slavili u gostima, sa 133-125 su nadigrali domaće Portland Trail Blazerse. Luka Dončić je odigrao još jednu dobru utakmicu, zabio je 27 koševa i upisao devet asistencija, dok je Kristaps Porzingis ubacio 20 koševa. Međutim, Dončića je nakon utakmice dočekala vijest koja ga je zamalo slomila. Naime, Slovenca su odabrali za All-Star momčad i to kao startera, a on je to dosta emotivno prihvatio.

“Nisam mislio da će mi se to ikad dogoditi, preplavile su me emocije, kao dječak sam sanjao samo da igram u NBA ligi, a sad ću biti na All-Star utakmici”, rekao je Dončić nakon utakmice.

Luka Doncic sobre ser um dos titulares do próximo All-Star Game: "É incrível, é algo que nunca pensei que iria acontecer na minha vida, fiquei bastante emocionado, quando eu era criança, apenas sonhava em jogar na NBA e agora vou poder jogar em um ASG."pic.twitter.com/YZvhMwR7ek — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) January 24, 2020

Damian Lillard je zabio osam trica za Portland za ukupan učinak od 47 koševa i osam asistencija. Mario Hezonja je odigrao 14 minuta za Portland uz užasan učinak, upisao je samo jedan skok i četiri promašaja, od čega tri s linije trica.

Washington Wizards su također u gostima sa 124-112 svladali Cleveland Cavalierse, a do pobjede ih je predvodio Bradley Beal sa 36 koševa. Davis Bertans je dodao 17 koševa, a Ish Smith 17 za Wizardse. Collin Sexton je bio najbolji pojedinac Clevelanda sa 29 ubačaja, Larry Nance Jr. je dodao 22 koša uz 12 skokova, a Kevin Love 21 koš.