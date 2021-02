Nova NBA noć donijela nam je pregršt zanimljivih okršaja, a najdramatičniju završnicu imala je utakmica Dallas Mavericksa i Phoenix Sunsa, a na kraju su Sunsi ipak slavili 109:108. Prevagu je u ovoj utakmici donio Devin Booker koji je u posljednjim sekundama zabio koš za pobjedu kojom su se Sunsi probili na 6. mjesto Zapadne konferencije.

Booker je utakmicu završio s 24 poena, a još boji od njega kroz cijeli susret bio je veteran Chris Paul koji je zabio 34 poena te skupio po devet asistencija i skokova. U redovima Mavericksa Luka Dončić bio je standardno odličan s 25 poena i osam asistencija, no bio je i na ne baš sjajnom postotku šuta od 36,8. Imao je Dončić i šut za pobjedu sa samo 1,5 sekundi na satu, ali promašio je to Slovenac. Dario Šarić nije nastupio za Sunse zbog pridržavanja NBA protokola vezanih uz koronavirus.

Sažetak utakmice i Bookerov pobjednički koš pogledajte OVDJE.

30-piece for @CP3 🥵 #NBAAllStar @FanDuel | Stat Line of the Game pic.twitter.com/4d2sdZQz98

— Phoenix Suns (@Suns) February 2, 2021