Prva NBA noć u novoj 2021. godini donijela nam je nove velike okršaje, a najjača sinoćnja utakmica zasigurno je bila ona Los Angeles Clippersa i Utah Jazza, u kojoj je momčad iz Salt Lake Cityja slavila 106:100.

Iako se po rezultatu čini da je ovo bila dosta izjednačena utakmica, na terenu nije bilo baš tako. Jazzeri su dominirali gotovo cijeli susret, penjali su se u jednom trenutku čak i do 20 razlike.

Bojan Bogdanović mučio se s pronalaženjem šuterskog ritma te je utakmicu završio sa šest poena, čemu je dodao tri skoka i asistenciju za 33 minute provedene na parketu. Babo je zabio tri od svojih 12 šuteva, a promašio je sve četiri trice koje je gađao. Hrvatski reprezentativac upao je u mini-krizu jer je i proteklu utakmicu završio sa samo tri poena.

U momčadi Clippersa Ivica Zubac bio je odličan u limitiranoj minutaži. Zabio je 12 poena za 14 i pol minuta na parketu, a dodao je tomu i dva skoka. Inače, junak susreta za Jazz je bio Mike Conley koji je završio utakmicu s 33 poena i sedam asistencija. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

