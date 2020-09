Disciplinska komisija NBA lige kaznila je igrača Dallasa Luku Dončića i člana LA Clippersa Marcusa Morrisa zbog incidenta u šestoj utakmici prvog kruga doigravanja između Mavericksa i Clippersa, objavljeno je na službenim stranicama NBA lige.

Dončić je kažnjen sa 15.000 dolara jer je tijekom treće četvrtine bacio loptu na noge jednom od sudaca nakon čega je dobio tehničku pogrešku.

Diskutabilna je i sudačka odluka koja je donesena nakon njegovog prodora. Suđen mu je, naime, prekršaj u napadu, a Dončić je iz frustracije bacio loptu prema sucu, no nije izgledalo kao da su mu namjere bile zle. Kako je sve to izgledalo, možete pogledati OVDJE.

The NBA has announced a $35K fine for Marcus Morris for 'recklessly striking' Luka Doncic 'above the shoulders' in Game 6 and a 15K fine for Luka Doncic for throwing the ball at a referee.

Both incidents occurred in Game 6 of Clippers-Mavs.

(per @TomerAzarly) pic.twitter.com/elbOcW5JXC

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 2, 2020