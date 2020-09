Finale zapadne NBA konferencije zasad ide na stranu Los Angeles Lakersa koji su sinoćnjom pobjedom 105:103 poveli 2-0 u utakmicama. Lakersima je ovu pobjedu donio šut za tri poena Anthonyja Davisa u posljednjim sekundama susreta.

Za razliku od prošle utakmice u kojoj Denver nije pružio prevelik otpor, treslo se tlo pod nogama Lakersima u ovoj drugoj utakmici, pogotovo na kraju. Nikola Jokić bio je fantastičan u toj posljednjoj četvrtini. Zabio je posljednjih 12 poena za Nuggetse i dao im minimalno vodstvo 20 sekundi prije kraja.

Jamal Murray blokirao je Greenov šut za pobjedu dvije sekunde prije kraja, no lopta je nakon toga završila u rukama Davisa koji je bio hladnokrvan i preko Jokića ubacio tu loptu s trice za pobjedu.

A moment that will go down in Lakers History. pic.twitter.com/xZ938GTOow

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020