Phoenix Sunsi nakon sinoćnje pobjede protiv Toronto Raptorsa 123:115 popeli su se na sam vrh zapadne konferencije. Momčad iz Arizone za Kanađane je pripremila rafale trica, a s 21 ubačenom u ovom susretu zaslužili su svoju pobjedu.

Važnu ulogu odigrao je i hrvatski reprezentativac Dario Šarić koji je ušao s klupe, ali je bio ekstraučinkovit u limitiranim minutama. Tako je za 16 i pol minuta na terenu uknjižio 15 poena, 5 skokova i asistenciju, a dodao je i dvije trice.

U redovima Sunsa najbolji je bio Devin Booker koji je zabio 24 poena, dok je Raptorse predvodio Pascal Siakam s 32 poena. Sažetak te utakmice pogledajte OVDJE.

.@dariosaric has been on a tear for the @Suns to start the year 🙂👍🏻 pic.twitter.com/5aerx0pay1

