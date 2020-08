[VIDEO] ČUDESNI DONČIĆ ODIGRAO MOŽDA I NAJBOLJU UTAKMICU U NBA LIGI: Srušio Jordanov rekord i majstorijom oduševio čitavu Ameriku

Slovensko 21-godišnje čudo od košarkaša Luka Dončić noćas po hrvatskom vremenu pružio je, prema američkim novinarima, možda i najbolju partiju od kad je došao u NBA ligu.

Luka Doncic became the youngest player in NBA history to record 35 points, 15 assists and 10 rebounds in a game.

Youngest players with 35/15/10 in a game:

⁃ Luka Doncic 21 years, 162 days old

⁃ Michael Jordan 21 years, 332 days old

⁃ Oscar Robertson 22 years, 90 days old pic.twitter.com/NCj88nPYbj

