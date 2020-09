Finale NBA Zapadne konferencije trebala je biti “bitka za LA”, dok su sve ove prijašnje utakmice trebale biti formalnosti koje bi do toga vodile. No drugačije planove imali su Nikola Jokić i njegovi Denver Nuggetsi koji su se sinoćnjom pobjedom 104:89 u sedmoj utakmici pridružili Lakersima u konferencijskom finalu.

Srpski centar odigrao gotovo 40 minuta te upisao impresivan triple-double od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Jokić nije bio fantastičan strijelac u ovoj utakmici, ali je radio sve drugo. Skupio je monstruozan broj skokova, a njegova dodavanja bila su fantastična, pogotovo za tako visokog igrača. Pogledajte Jokićeve najbolje poteze OVDJE.

THEY ARE SO FULL🥰🥰 pic.twitter.com/ilI3qpWmCm

Nuggetsi su drugi put zaredom u ovom play-offu preokrenuli deficit od 3-1 u utakmicama, u prvoj rundi napravili su to protiv Utah Jazza za koji nije nastupao naš Bojan Bogdanović.

Jokić je ovime postao prvi igrač u NBA povijesti koji je napravio triple-double s 20 i više skokova u sedmoj utakmici doigravanja.

Nikola Jokic tonight became the first player in NBA playoff history to record a 20+ rebound triple-double in a Game 7.

Entering tonight, no player had recorded a triple-double through three quarters of a Game 7 over the last 25 years. pic.twitter.com/uzMFnfB6LK

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 16, 2020