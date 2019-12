[VIDEO] ČUDESAN POVRATAK NAJBOLJEG HRVATSKOG KOŠARKAŠA: Pogledajte Bogdanovićevu večer iz snova prepunu rekorda

Bojan Bogdanovic (32 PTS) ties a franchise record with 8 3PM, fueling the @utahjazz home win vs. GSW! #TakeNote

Donovan Mitchell: 28 PTS

Rudy Gobert: 15 PTS, 15 REB pic.twitter.com/aZm0eAOPtr

— NBA (@NBA) December 14, 2019