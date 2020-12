CLIPPERSI SE NASTAVLJAJU ISKUPLJIVATI ZA SRAMOTU: Zubac i George odigrali fantastičnu akciju

LA Clippers pobijedili i drugu utakmicu zaredom, nakon sramote protiv Dallasa na svom terenu i poraza od čak 51 koš razlike

Nakon pobjede protiv Minnesota Timberwolves u srijedu ujutro po hrvatskom vremenu, Los Angeles Clippersi u svom Staples Centeru odigrali su back to back utakmicu, ovog puta protiv Portland Trail Blazersa. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

ZUBAC I ŠARIĆ UŠLI S KLUPE I ODIGRALI ODLIČNO ZA MALO MINUTA: Big Zu izluđivao Wolvse, povijesna noć za nevjerojatne Buckse

Društvo iz Kalifornije pobijedilo je momčad iz Portlanda sa 128:105 a hrvatski centar Ivica Zubac ponovno je u igru ušao s klupe. Kod bivšeg trenera Doca Riversa Zubac je bio startni centar, ali u ovoj sezoni nije tako, barem za sad.

Ibaka počinje na četvorci, Lue započinje bez centra – Zupca

Kod Tyronna Luea očito ima drugačiju rolu, a spomenuti stručnjak odlučio se, barem prema dosad viđenom, utakmicu započinjati s krilnim centrom Sergijom Ibakom, novopridošlom zvijezdom, vlasnikom NBA prstena s Toronto Raptorsima i čovjekom koji zna igrati s Kawhijem Leonardom, jednim od najboljih košarkaša lige koji se vratio u momčad nakon dvije utakmice pauze i Heat počastio s 28 poena, 7 asistencija i 3 skoka.

Kawhi Leonard scores 28 points and dishes out seven assists as the Los Angles Clippers defeat the Portland Trail Blazers 128-105 Wednesday night at Staples Center in Los Angeles. https://t.co/UXafz8zf9f — Rip City Radio 620 (@RipCityRadio620) December 31, 2020

Zubac je za 15 minuta igre, što je bila tek četvrta minutaža gledajući rezervne igrače Clippersa, postigao 7 poena, 2 skoka, 2 dodavanja, 2 ukradene lopte i 3 blokade.

Nominalno druga zvijezda momčad Paul George postigla je 23 poena, uz 10 skokova i 7 dodavanja, za umalo triple-double učinak, svoj prvi u ovoj sezoni. Početkom četvrte četvrtine, pri rezultatu 112:87 za LA Clippers, George je odlično kombinirao i nabacio Zupcu za zakucavanje, nakon pick and rolla…

Lou Williams bio je najefikasniji košarkaš Clippersa koji je ušao s klupe, ubacivši 15 poena uz 5 skokova i 2 asista. Što se tiče poražene momčadi, najbolji košarkaš bio je CJ Mccollum sa 25 poena, 4 skoka i 3 asistencije.

Damian Lillard dodao je 20 poena, 5 skokova i 4 dodavanja. Sjajni bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić podbacio je i za 23 minute igre ostvario loš učinak od samo 4 poena uz 4 skoka, 1 asistenciju i 2 blokade.

Leonard nosio masku za lice

Zanimljivo, ali za vrijeme dvoboja Leonard je nosio masku za lice koja je štitila njegovu šivanu usnicu, na kojoj ima osam šavova koje je zaradio u jednom duelu na treningu s Ibakom prije tjedan dana. Blazersi su vodili samo tri puta i nikad više od tri razlike u dvoboju. Živjeli su na liniji slobodnih bacanja doslovno, izvevši ih 29 od 34. Carmelo Anthony pogodio je 9 od 10 slobodnih i ubacio 15 poena.

James proslavio 36.

Gradski rivali LA Clippersa, slavniji Los Angeles Lakersi, slavili su sa 121:107 u San Antoniju. Najbolji košarkaš današnjice LeBron James je na svoj 36. rođendan ubacio 26 koševa i postao prvi igrač u povijesti koji je u 1000 utakmica zaredom postigao dvoznamenkasti broj poena.

Luka Šamanić proveo zadnju minutu na parketu

Kod San Antonija je najefikasniji bio Dejounte Murray sa 29 koševa. Luka Šamanić je proveo zadnju minutu na parketu, ali je ostao bez učinka. OVDJE pogledajte što se sve događalo u ovoj utakmici.

Brooklyn Nets i Atlanta Hawks u Brooklynu, New Yorku, odigrali su utakmicu koja na kraju imala 286 koševa. Netsi su na kraju slavili sa 145:141. Povratnik na NBA parkete nakon jednogodišnje pauze, megazvijezda Kevin Durant, briljirala je ubacivši 33 poena uz 11 skokova i 8 asistencija. U posljednjoj četvrtini postigla je 16 poena.

Trae Young najbolji kod Hawksa, Durant i Irving predvodili Netse

Kyrie Irving, njegov prvi košarkaški suradnik na parketu i All Star košarkaš, pratio ga je sa 25 poena i 6 skokova. Joe Harris ubacio je 23 koša, uz 2 skoka i 2 asista.

U Atlanti je John Collins bio najefikasniji sa 30 poena uz čak 10 skokova, uz naravno Trae Younga koji je imao još bolji učinak od 30 poena, 11 asistencija i 6 skokova. Cam Reddish dodao je 20 poena, 3 skoka i asist, dok je srpski šuter Bogdan Bogdanović ubacio 22 koša. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke susreta.

Odlični slovenski košarkaš Luka Dončić odigrao je jednu od najlošijih utakmica svoje mlade karijere. Njegov Dallas kod kuće je u jednom trenutku gubio čak 31 razlike, a na kraju je izgubio 118:99.

Slovenac nije imao svoju večer, iz igre je šutirao 4-10, promašio je svih pet trica, a susret je završio sa samo 12 postignutih poena, pet asistencija i tri izgubljene lopte. Uz to, promašio je i tri slobodna bacanja. Nije to bila njegova noć.

NBA rezultati, 30.12.

LA Clippers – Portland 128:105

(Ivica Zubac 15:12 min, 7 k, šut 2/2, 2 s, 2 a, 2 ul, 2 il, 3 bl)

San Antonio – LA Lakers 107:121

(Luka Šamanić 1:02 min, bez učinka)

Boston – Memphis 126:107

Brooklyn – Atlanta 145:141

Miami – Milwaukee 119:108

Dallas – Charlotte 99:118