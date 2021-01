Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović bio je na visini zadatka u petoj uzastopnoj pobjedi svog Utah Jazza na nimalo lakom gostovanju kod Denver Nuggetsa.

Momčad iz Salt Lake Cityja slavila je rezultatom 109:105. a Babo je bio vrlo dobar sa 17 zabijenih poena, a čak 15 od njih stiglo je iza linije za tri poena. Bogdanović je svom sjajnom šuterskom izdanju dodao i tri asistencije te tri skoka.

Najbolji je u momčadi Jazza bio Jordan Clarkson koji je zabio 23 poena, dok je Denver, po običaju, predvodio Nikola Jokić koji je zabio 35 poena, uhvatio 14 skokova te servirao devet asistencija.

Utah je ovim nizom od pet uzastopnih pobjeda zauzeo treće mjesto u jakoj Zapadnoj konferenciji. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Jedno mjesto iznad Jazzera na tablici se nalaze Los Angeles Clippersi koji su sinoć bez puno muke, rezultatom 129:96, svladali Indiana Pacerse. Dobra vijest je da je hrvatski centar Ivica Zubac vraćen u prvi sastav momčadi koja slovi kao jedan od glavnih favorita za naslov NBA prvaka.

Zubac je na terenu proveo 16 minuta, a pogodio je sva tri šuta koja je uputio prema košu. Završio je utakmicu sa šest poena, šest skokova, dvije asistencije i po jednom blokadom i ukradenom loptom. U pobjedi Clippersa trojica su igrača dala po 20 poena – Marcus Morris, Paul George i Luke Kennard. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE DONČIĆ SRUŠIO JORDANOV REKORD: Slovenac je postao strah i trepet NBA lige

Izvrstan je bio i Luka Dončić koji je upisao još jedan triple-double u porazu svog Dallasa protiv Chicaga 117:101. Dončić je igrao vrhunski, upisao je 36 poena uz 15 asistencija i 16 skokova.

Slovenac je tako prestigao Michaela Jordana po broju triple-doubleova u karijeri, i to tek u svojoj trećoj sezoni. Zaista fantastično. Sjajnu Dončićevu partiju pogledajte OVDJE.

Luka Doncic passes Michael Jordan on the all-time triple-doubles list after notching his 29th today.

It's only Luka's third season 🤯 pic.twitter.com/ecl7mrB8BB

— ESPN (@espn) January 17, 2021