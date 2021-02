[VIDEO] BOGDANOVIĆ ODIGRAO FANTASTIČNO U POBJEDI JAZZA: Hrvat asistirao u akciji koja je postala totalni hit na Twitteru

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je sinoć odigrao odlično u pobjedi svojih Utah Jazza kod kuće protiv Miami Heata 112-94, on je u 31 minutu koliko je proveo na terenu zabio 19 koševa i tome pridodao šest skokova i tri asistencije.

Najbolji pojedinac Utaha, kojem je ovo sedma uzastopna pobjeda, bio je Donovan Mitchell sa 26 poena, a Rudy Gobert je dodao 16 uz 12 skokova.

Mitchell je zabio osam koševa u odlučujućoj trećoj četvrtini, a Utah je pretvorio pet koševa prednosti s poluvremena u prednost od čak 21 koš. Kod Miamija najbolji je bio Kendrick Nunn sa 23 ubačaja, dok su Jimmy Butler i Max Strus ubacili svaki po 15 koševa.

Inače, Jazz je na ovoj utakmici odigrao jednu od najljepših akcija u posljednje vrijeme, a vrlo brzo je postala hit na Twitteru.

This is beautiful.

Part of me also notices that the success of this play hinges on Nunn being burned by Bogdanovic twice. https://t.co/dicZSSDqSb

— Cody Houdek (@codyhoudek) February 14, 2021