Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović nakon dvije uzastopne utakmice s jednoznamenkastim brojem poena vratio se starim navikama. Babo je u sinoćnjoj utakmici protiv San Antonio Spursa ubacio 28 poena za nepunih 27 minuta na terenu. Jazz je, inače, slavio glatko u toj utakmici rezultatom 130:109.

Hrvatski reprezentativac predvodio je svoju momčad po broju poena. Njegove trice presudile su utakmicu, igrao je s efikasnošću koja se rijetko viđa, pogotovo kod vanjskih šutera. Bogdanović je pogodio 10 od 13 šuteva koje je uzeo, pogodio je 6 od 7 trica, a na sve to dodao je i tri asistencije te jedan skok.

Zaigrao je u momčadi San Antonio Spursa u ovoj utakmici i Luka Šamanić koji je dobio šest minuta te je za to vrijeme skupio četiri poena. Kod Spursa je najbolji bio Keldon Johnson s 22 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, and Jordan Clarkson really stepped up big time 😤 pic.twitter.com/uAon5Bo8go

Isto kao i Bogdanović, i Dario Šarić u redovima Phoenix Sunsa imao je sjajan nastup protiv Clippersa. Vratio se u sastav nakon ozljede i bio vrlo učinkovit. Dario je ušao s klupe i za 17 minuta postigao 15 poena. Dodao je tomu i četiri skoka te po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

No Clippersi su ipak bili prejaki i na kraju su slavili 112:107. Momčad iz Grada Anđela predvodio je Paul George s 39 poena, dok je Ivica Zubac imao skroman učinak od 4 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Od ostalih utakmica valja izdvojiti tijesnu pobjedu Boston Celticsa 122:120 protiv Detroit Pistonsa. Pistonsima se usred utakmice ozlijedio jedan od najboljih igrača Josh Jackson, a Celticsi su na samom kraju na individualnu kvalitetu Browna i Tatuma ipak uzeli pobjedu.

Tatum je pogodio za pobjedu u posljednjim sekundama, a utakmicu je završio s 24 poena, 12 asistencija i 8 skokova, dok je Brown zabio 31 poen. Sažetak te utakmice pogledajte OVDJE.

Jaylen Brown and Jayson Tatum have scored the most points by any duo this season. pic.twitter.com/Sh1UdRX4ao

— BostonCelticsForever (@BostonCelts4eva) January 3, 2021