Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović jutros je po hrvatskom vremenu u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak NBA sezone u Staples Centeru, bio najbolji strijelac Utah Jazza u pobjedi na LA Clippersima 125:105…

Hrvatski reprezentativac za 22 minute igre zabio je 20 koševa uz šut 7-11 pogodivši pet trica iz devet pokušaja, a uhvatio je i tri skoka. U tih 20 poena ugradio je i tricu sa sirenom na isteku napada. Naime, pri rezultatu 64:53 za Jazzere, Babo je dobio jednu loptu na desnoj strani bliže kutu i s mjesta pogodio…

Nominalno prva zvijezda momčadi iz Salt Lake Cityja Donovan Mitchell postigla je 15 poena. Strani mediji hvale igru hrvatskog šutera…

Za klupsku web stranicu Utah Jazza Bogdanović je istaknuo:

“To je stil kojim igram. No, svi ti moji šutevi dolaze od dobre obrane. Ako budemo branili i igrali kao večeras, bit ćemo u poziciji, sposobni šutnuti puno trica u napadu”.

Ivica Zubac, s druge strane, također je startao za svoju momčad u petorci i za 23 minute postigao 4 poena uz 7 skokova i 2 dodavanja. U momčadi Clippersa, njihov najbolji košarkaš Kawhi Leonard je ubacio 13, a Paul George 16 poena. Dečki se još zagrijavaju, a zagrijan je Bogdanović, koji je istaknuo i sljedeće:

“Fizički sam dobro, u odličnoj sam formi. U Salt Lake City sam stigao prije dva mjeseca. Ruka me još malo boli, vjerojatno nije na 100 posto, ali dovoljno je dobro da igram”, rekao je najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović koji nije igrao devet mjeseci, odnosno prekida prošle sezone zbog korone. U restartu nije sudjelovao zbog operacije ručnog zgloba, a u ovom pripremnom razdoblju odigrao je tri utakmice.

