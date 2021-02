NBA prvaci Los Angeles Lakersi odnijeli su još jednu pobjedu ove sezone. Na gostovanju kod Atlanta Hawksa 107:99, no utakmicu je zasjenio neobičan incident u kojem su glavnu ulogu imali LeBron James te neki od rijetkih navijača koji su smjeli ući na ovu utakmicu – biznismen Chris Carlos i njegova puno mlađa supruga Juliana.

Carlos i LeBron zakačili su se tijekom utakmice, teško je reći tko je prvi započeo, ali nekako sumnjamo da bi se jedan od najboljih košarkaša svijeta odlučio iz čista mira baviti vrijeđanjem lika kojeg i ne pozna.

Situacija je u jednom trenutku eskalirala, morala se utakmica nakratko i zaustaviti, ali samo da bi se zaštitari pobrinuli da Carlosa i njegovu suprugu izbace iz dvorane.

LeBron se kasnije oglasio i na svom Twitteru, na kojem je Julianu nazvao “Courtside Karen”, a par je optužio da su bili u alkoholiziranom stanju.

Naravno, imala je i Juliana svoju verziju priče koju je ispričala na svojim društvenim kanalima. Jamesa je optužila za vrijeđanje nje i muža, a LeBronu je zaprijetila da će ga “razjebati”.

