Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zadobio je na neobičan način frakturu koljena u subotnjem susretu po američkom vremenu između svojih Atlanta Hawksa i Charlotte Hornetsa (pobjeda Hornetsa 113:105).

Atlanta Hawksi nisu objavili koliko će dugo Bogdanović biti izvan parketa, ali su javnost obavijestili kako se radi o frakturi desnog koljena, upali mekog tkiva i modricama na koljenu.

An @emoryhealthcare injury update:

Following an MRI, Bogdan Bogdanovic has been diagnosed with an avulsion fracture in his right knee with associated soft tissue inflammation and a bone bruise. His treatment plan will be updated later this week.

More: https://t.co/jHyLKrPVQp pic.twitter.com/qjHTONvVgS

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 10, 2021