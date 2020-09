Najnapetija serija doigravanja u ovogodišnjem izdanju NBA doigravanja otišla je na stranu Denver Nuggetsa koji su u sedmoj utakmici prve runde svladali Utah Jazz sa dva razlike – 80:78.

U derbiju rivala Zapadne konferencije Nuggetsi su krenuli u utakmicu jako dobro preko raspoloženog Jokića. Nakon prvih 12 minuta imao je 9 poena i 3 skoka, a svoju je dobru igru nastavio i u drugom dijelu te je Denver s ugodnih 14 razlike otišao na poluvrijeme.

A onda se u trećoj četvrtini probudio Donovan Mitchell koji je počeo trpati kako je stigao i Utah je bio na samo pet zaostatka kad smo ušli u posljednju četvrtinu koja je, usput, bila puna prekida i napetosti, što je normalno za tako važnu utakmicu.

Murray and Mitchell battled in the Nuggets-Jazz series.

Utah je dobio tu četvrtinu s tri razlike. no izgubili su utakmicu u infarktnoj završnici u kojoj je Mike Conley imao priliku zabiti tricu za pobjedu, ali mu je lopta iscurila. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Nikola Jokić bio je najbolji pojedinac na utakmici s 30 poena, 14 skokova i 4 asistencije, dok je Donovan Mitchell kod Utaha zabio 22 poena uz 9 skokova. Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Denver će na Clipperse u polufinalu Zapada, što znači da ćemo gledati izravan dvoboj Nikole Jokića i našeg Ivice Zupca pod košem.

Pomalo iznenađujuće, Boston Celticsi pobijedili su i u drugoj utakmici protiv Toronto Raptorsa u polufinalu Istoka te sad vode 2-0 u seriji. Ovu su utakmicu pobijedili rezultatom 102:99.

Jayson Tatum imao je pravi show, mladi Bostonov krilni igrač izrasta u pravu NBA zvijezdu. Sinoć je najboljoj obrani lige ukrcao 34 poena, no priča večeri ipak je bio Marcus Smart.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Jayson Tatum scores an #NBAPlayoffs career-high 34 PTS as the @celtics take a 2-0 series lead! Game 3, Thursday at 6:30pm/et on TNT.

Marcus Smart: 19 PTS, 6 3PM

Kemba Walker: 17 PTS, 4 AST

Jaylen Brown: 16 PTS, 8 REB pic.twitter.com/MMwQ1l7kAD

— NBA (@NBA) September 2, 2020