Bojan Bogdanović nastavio je svoj sjajan niz utakmica sinoć u pobjedi svog Utah Jazza protiv Charlotte Hornetsa 138:121. Babo je bio najbolji strijelac trenutno najbolje momčadi u NBA ligi.

Utakmicu je završio s 31 poenom, a zabio je i sedam trica iz deset pokušaja. Nije se zaustavio samo na zabijanju poena, upisao je i pet asistencija te sedam skokova u 37 minuta provedenih na parketu. Poen manje od njega imao je Donovan Mitchell, dok je kod Hornetsa odličan bio mladi LaMelo Ball s 34 poena. Jazz je prva momčad lige s omjerom 18-5, a ovo im je treća pobjeda u nizu.

Bogdanovićevu rapsodiju možete pogledati OVDJE, a sažetak cijele utakmice možete pogledati OVDJE.

Bojan Bogdanovic in a 138-121 win vs. the Hornets : 31 points (10-15 shooting, 7-10 from 3 & 4-4 from the FT line), 7 rebounds & 5 assists in 37 minutes pic.twitter.com/YizCRWkRRA

