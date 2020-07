VICTOR OLADIPO NE ŽELI NASTUPITI U NASTAVKU NBA SEZONE: ‘Kao natjecatelja me ovo izjeda, ali ne osjećam se ugodno’

Oladipo se na teren vratio u siječnju ove godine i u 13 utakmica ostvario je prosjek od 13.8 koševa, 3.2 skoka i tri asistencije

Košarkaš Indiana Pacersa Victor Oladipo neće sudjelovati u nastavku NBA sezone u Orlandu, objavila je momčad u petak.

Oladipo je odigrao svega 13 utakmica prije nego je sezona prekinuta u ožujku zbog pandemije koronavirusa, propustivši prvih 47 utakmica zbog ozljede tetive koju je zaradio u siječnju 2019. Njegovo nesudjelovanje u nastavku sezone objašnjeno je strahom od ponovne ozljede i nalagodom vezanom za cijelu situaciju.

“Stvarno želim igrati i kao natjecatelja i suigrača ovo me izjeda”, kazao je Oladipo. “Osjećam se kao da sam na sjajnom mjestu što se tiče mog oporavka i da sam vrlo blizu toga da budem sto posto spreman. Uz sve te varijable, od toga kako sam do sada radio na formi, do povećanog rizika od ozljede koja bi mogla oduljiti moj oporavak te do nepoznatih uvjeta u zatvorenom kompleksu u Orlandu, mogu samo reći da se ne osjećam potpuno ugodno da zaigram.”

“Moram biti pametan i ova odluka nije bila lagana, ali stvarno vjerujem da je nastavljanje ovog puta na kojem jesam i kojem je cilj da budem potpuno zdrav za sezonu 2020./21. prava odluka za mene”, zaključio je.

Samo 13 utakmica

Pacers (39-26) su trenutačno izjednačeni s Philadelphiom u borbi za peto mjesto u Istočnoj konferenciji. Sezonu bi trebali nastaviti utakmicom protiv Sixersa 1. kolovoza.