Iza nas je još jedna eksplozivna noć u NBA doigravanju. Aktualni prvaci Los Angeles Lakersi preokrenuli su seriju protiv Phoenix Sunsa pobjedom 109:95 u trećoj utakmici i sad vode ukupno 2-1.

LeBron James i društvo krajem druge četvrtine stvorili su malu prednost koja je do kraja samo rasla. Glavnu je riječ kod Lakersa vodio Anthony Davis koji je utakmicu završio s 34 poena i 11 skokova. LeBron je sinoć bio druga violina s 21 poenom, 9 asistencija i čak 7 izgubljenih lopti.

Kod Sunsa je najviše zabio Ayton (22), a Dario Šarić nije nastupio. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

AD's 34 PTS power the @Lakers to a 2-1 series lead! Game 4 is Sunday at 3:30pm/et on ABC.

LeBron: 21 PTS, 9 AST

Dennis Schroder: 20 PTS pic.twitter.com/Cb9I43ZBfi

— NBA (@NBA) May 28, 2021