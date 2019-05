VELJKO MRŠIĆ ZA NET.HR: ‘Cilj nam trebaju biti igrači koji mogu pobijediti Španjolsku, a ne koji gube od Nizozemske i Rumunjske’

Razgovarali smo s Veljkom Mršićem, novim izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije

Hrvatska košarkaška reprezentacija ima 13. izbornika u svojoj povijesti kojem će glavni zadatak biti izboriti nastup na Europskom prvenstvu 2021. godine.. “Sudbina” je htjela da na mjestu Dražena Anzulovića dođe Veljko Mršić. Tako je ono o čemu se već tjednima pričalo po košarkaškim kuloarima i pisalo po medijima, sad dobilo i službenu potvrdu.

Dosadašnji sportski direktor KK Cedevita naslijedit će čovjeka koji je na toj dužnosti bio godinu dana i nije uspio izboriti plasman na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kini. Ono što je Napoleonu i Hitleru bila Rusija, reprezentaciji Hrvatske je bio nastup u kvalifikacijama za SP u Kini u kojima smo dotaknuli dno…

U potpunosti smo se srozali

U HKS-u je u petak održana press konferencija na kojoj je predstavljen novi izbornik koji neće imati niti malo lagan posao vraćanja hrvatske reprezentativne košarke na pobjedničke staze, na kojima je nekad koračala, a s kojih je skrenula i sad se teško vratiti na pravi put. No, nekako više od poraza od prosječnih reprezentacija poput Poljske i Mađarske koje su, ruku na srce, i takve trenutno ispred nas, boli nemoć, bezidejnost.

Bol je još veća kad tome pridodamo činjenicu da smo gubili od reprezentacija bez ikakvog košarkaškog pedigrea poput Nizozemske i Rumunjske, a o Poljskoj govoriti i njome biti impesionirani kao da se radi o TOP reprezentaciji protiv koje se ne može, e to je dokaz da se ozbiljna psihoza neuspjeha uvukla u hrvatsku košarku. Kao da smo zaboravili gdje smo nekad bili, što je košarka značila i kakvu je vrijednost imala u Hrvatskoj…

Odmah nakon što je obznanjeno da Mršić preuzima klupu Hrvatske javio nam se i samo za Net.hr dao svoj prvi intervju kao izbornik pred kojim je veliki izazov, najveći u njegovoj dosadašnjoj karijeri…

‘Posao niti malo neće biti lagan’

“Sretan sam što preuzimam reprezentaciju. To je najveća moguća čast za svakog Hrvata u sportu općenito, neću samo reći u košarci, ali i obveza. No, posao niti malo neće biti lagan. No, ja se ne bojim, prihvaćam izazov i bacam se na posao, na glavu kako se ono kaže”, kazao nam je u uvodu razgovora Veljko Mršić i nastavio:

“Bilo koji odgovoran posao da radiš nosi određeni pritisak i neku pozitivnu tremu, jer želiš napraviti nešto dobro, želiš napraviti dobar posao. A kad se radi o tvojoj zemlji, o reprezentaciji zemlje koju voliš, onda je to nešto još posebnije i veće, izraženije. Znate, u ovakvim trenucima nema puno filozofije.

Jednostavno, moraš raditi najbolje što znaš, najbolje što možeš i jedino tako se može naprijed. I sami znate koliko već dugo mi nismo osvojili medalju na seniorskim reprezentativnim natjecanjima, evo sad će uskoro biti punih 24 godine.

To nije slučajno. Treba raditi, treba donijeti pozitivnu atmosferu, ujediniti sve zajedno i skupiti glave na jedan skup, te napraviti nešto. Jer, svima nam je u cilju da hrvatska košarka ide naprijed, da se vrati tamo gdje je nekad i bila”,

Razgovor s potencijalnim kandidatima i slaganje stručnog stožera

Da, treba ju vratiti ali neće to biti niti malo lagano. Jer, nekako nam se čini da su temelji dobrano uzdrmani. Iako, znate kako se kaže, “uvijek može gore”.

Ivica Skelin i Dražen Anzulović vodili su ‘izmiješanu’ reprezentaciju kroz kvalifikacije, ali nije završilo prema planu i Vranković i Rađa, zajedno sa svojim ljudima, krenuli su tražiti nova rješenja. Na kraju su ga našli u Veljku Mršiću, iako je tu bilo još kandidata.

Spominjao se Slaven Rimac, nakon njega i Damir Mulaomerović, a na kraju je navodno odlučeno da to bude Veljko Mršić s kojim je predsjednik HKS-a Stojko Vranković u sjajnim odnosima.

“Sigurno da smo razgovarali čitavo ovo vrijeme o tome što se treba popraviti, što se mora napraviti, ima se tu o čemu razgovarati. Uvijek ima nekih želja, ideja ali kažem – otom potom! Idemo korak po korak. Jedini što je jasno da nas očekuje težak i mukotrpan posao”.

Problematika s NBA igračima

Poznata je problematika s NBA igračima. Mario Hezonja je još prije poručio sad već bivšem izborniku Anzuloviću da na njega ne računa u rujanskim utakmicama protiv Litve i Poljske, NBA klubovi baš ne gledaju blagonaklono na igranje za reprezentaciju a u NBA ligi imamo igrače kojima je mjesto u dresu Hrvatske i koji moraju tu biti. Bogdanović i Šarić, barem tako vjerujemo, i dalje će se odazivati pozivima za velika natjecanja. No, što je s Antom Žižićem, Draganom Benderom i Ivicom Zupcem?

Naravno, Mršić nam još nije mogao govoriti o potencijalnim kandidatima, iako je jasno da će tamo Hrvatska nastupiti bez najboljih igrača. Ovdje se radi o vraćanju vjere u reprezentaciju, stvaranju pozitivne atmosfere koja bi bila podloga, koja bi privukla, dodatno zainteresirala one naše NBA-ovce koji do sad i nisu baš igrali…

“Sigurno da ću sa svima koji su interesantni i koji imaju potencijal za reprezentaciju porazgovarati i oni koji su spremni se dati 100 % u taj projekt, onda OK, a ako ne, Bože moj, nikog ne treba siliti na ništa.

‘Svatko zaslužuje svoju šansu, ali…’

Gledajte, svatko zaslužuje svoju šansu. To su dečki koji su veliki potencijali, svaki vrhunski sportaš ima svoj ego i treba mu prići, uvjerit ga u nešto. Ali, ako ima bilo kakvih kolebanja, ili ne može pratiti iz bilo kojih razloga, takvog je onda najbolje ne zvati, nema smisla. Mi smo kroz povijest, uz zadnjih tih 25 godina, puno puta i prije gubili te odlučujuće utakmice radi nekih stvari koje nismo mogli istrpiti.

Primjerice, neku nepravdu, ili bi sami napravili neku pogrešku u igri, a to je sve posljedica, uz košarkaške vještine i psiho fizičkih osobina ličnosti, koliko se netko da, sve je to posljedica treninga. Ako na treningu nešto možeš istrpiti i gurati se do maximuma, van svoje komforne zone, to ćeš raditi i na utakmici. Ako na treningu to nećeš napraviti, na utakmici ćeš u kritičnom trenutku popustiti, pa će se dogoditi i neki poraz od zadnjeg šuta, zagrađivanja ili nekog glupe greške, nepotrebne. Sve navedeno posljedica je toga koliko si spreman jako trenirati i biti glavom i srcem unutra”, objašnjava nam Mršić i ističe nam jednu važnu stvar:

“Mi moramo napraviti momčad. Košarka je kao svi kolektivni sportovi timski sport i pojedinac, kako god dobar bio, neće moći sam nešto napraviti. Mi smo, kažem, imali tih godina kad smo osvajali medalje superzvijezde kakve sad nemamo, ili možda imaš jednog, dvojicu na tom tragu, pa smo gubili odlučujuće polufinalne utakmice, čak i kad je pokojni Dražen igrao kvalifikacije za EP, kvalifikacije za Olimpijske igre, mi smo znali izgubiti od momčadi od kojih smo bili bolji u tim natjecanjima.

‘Momčad je na prvom mjestu i treba ju napraviti’

Zato kažem, pojedinac kako god dobar bio, ništa ne znači ako nema kolektiva. Momčad je na prvom mjestu i treba ju napraviti. Od toga treba krenuti”, govori nam Mršić, koji je u Cedeviti prošao put od trenera juniorske momčadi, pomoćnika Jasminu Repeši kad je Cedevita osvojila prvi seniorski naslov prvaka Hrvatske pa do samostalnog vođenja prve momčadi s kojom je osvojio tri naslova državnog prvaka i dva Kupa Krešimira Ćosića te dospio do Top 16 Eurolige. Dobar posao?

“Pa mislim da sam odradio dobar posao. Tih godina je tada možda to bilo predstavljeno, u nekim trenucima, kao i moglo se bolje, ali onda kad pogledam što se dogodilo nakon toga, nismo ni jednom ušli u finale ABA lige, zadnje pobjede u Eurokupu u TOP 16 su bile tada kad sam ja bio na klupi i tada se mislilo da se može bolje, a poslije se pokazalo da smo imali dobru momčad i igrali stvarno dobro. I još kad se uzme da nam je tada glavni protivnik bila Crvena Zvezda koja je tada bila nikad jača, koja je igrala playoff Eurolige…

Ali kažem, bilo je tu dobrih stvari i ono na što sam ja ponosan, te sezone 2014./2015., kad smo igrali TOP 16 Eurolige, mi smo dva igrača Arapovića i Žganeca koji su imali 19 i 20 godina, gurnuli u vatru i dečki su igrali po 20 minuta.

Musa sa 16 godina ušao je u prvu momčad i participirao te godine. Imali smo Mazalina koji, doduše, nije igrao sa 18 godina, ali bio je u momčadi. Tako da momčad koja je te godine napravila rezultat, igrala dobru košarku, imala je 4 mlada igrača mlađa od 20 godina, Babić koji je imao 23 je bio nositelj igre uz Bilana koji je imao 25 godina, Kadić 22, 23 godine, tako da… I mislim da naši klubi trebaju gledati u smjeru mladih igrača, razvijati ih, davati im priliku i dugoročnije raditi momčad.

‘Prvo veliko natjecanje imamo za dvije godine’

Naprimjer, ta sezona Cedevite je jedan produkt momčadi koja je sastavljena još prije kad su bili dovedeni Babić, Pilepić, Bilan, Arapović, Žganec, Mazalin, oni su tu bili jedan duži period. Tako da to treba preslikati na hrvatsku selekciju jer tu, kažem, kad se bira ta momčad trebamo vidjeti kojih 15, 20 igrača u Hrvatskoj ima kapacitet da može pobijediti jednu Francusku, Španjolsku ili Litvu. To nam treba biti cilj a ne igrači koji ne mogu pobijediti, da nekoga ne uvrijedim, jednu Nizozemsku ili Rumunjsku. Tu treba raditi selekciju i gledati tko ima i košarkaške i psihofizičke osobine da tome odgovori”.

Stvar je vrlo jasna, možemo očekivati presliku dosadašnjeg Mršićevog rada i na reprezentaciju. Šansa će se više davati mladim igračima, stvarat će se momčad dugoročnije, za budućnost?

“Ako mogu odgovoriti tim zahtjevima, onda da. Mi prvo moramo gledati na to da prvo veliko natjecanje imamo za dvije godine, uz uvjet ako se plasiramo na njega. I onda tu treba napraviti jedan miks i iskustva, igrača koji odmah sad mogu donijeti nešto i igrača koji će za godinu, dvije biti bolji nego što su danas. Nemamo mi tu baš izbora, onih 35 igrača što je prošlo kroz kvalifikacije, tu treba tražiti kandidate plus nešto mlađih i to je to. Samo to treba sad smanjiti, ne ići previše u široko. I to je to”, zaključio je Veljko Mršić.