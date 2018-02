VELIKA PROMJENA U NBA LIGI: Zaboravite ono što znate o najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, ovo o čemu se priča mijenja sve

O ovome se šuška već neko vrijeme, sad bi se moglo i dogoditi

Već godinama postoji ideja o promjenama u NBA ligi koje bi unijele veću zanimljivost dodatnim zaoštravanjem konkurencije, a komesar lige Adam Silver iskoristio je All-Star vikend da pojasni neke ideje.

Među zanimljivijima je svakako ona o doigravanju (nije prvi put da se spominje) koje bi napokon moglo zaživjeti u formatu u kojem osam najboljih klubova Istoka i Zapada neće igrati samo po konferencijama prije no što se dvije najbolje momčadi, po jedna sa svake strane, sučele u velikom finalu. Ideja koja se sve glasnije zagovara je da u doigravanje i dalje ulazi po osam najboljih momčadi sa svake strane, ali da se one potom pomiješaju i prema renkingu preuzmu nositeljske pozicije od jedan do 16 i potom kroz ‘kostur’ stignu do borbe za trofej.

Silver tvrdi da se o tome razmišlja i da najveća prepreka pritom nije tradicija već put koji bi momčadi morale prevaliti u nekim slučajevima. Da bi ova ideja i zaživjela podržati ju mora dvadeset od trideset klubova koje se natječu u NBA ligi.