BLAMAŽA HRVATSKE U KLJUČNOJ UTAKMICI: Rumunji slave, naši se jednom od najgorih utakmica u povijesti oprostili od SP-a?

Hrvatska je u zadarskom Višnjiku izgubila od autsajdera u skupini, Rumunjske, rezultatom 56-58 i tako svoje šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo svela na matematiku. Obje momčadi odigrale su nevjerojatno lošu utakmicu, ali gosti su na koncu bili sretniji i spretniji…

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u susretu je 3. kola skupine D prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kini pretrpjela i treći poraz izgubivši u Zadru od Rumunjske sa 56-58 (16-16, 12-5, 10-16, 18-21).

Porazom od Rumunjske Hrvatska se dovela u vrlo neugodnu poziciju te bi mogla natjecanje završiti na posljednjoj poziciji i tako kvalifikacije za odlazak u Kinu završiti već u prvom krugu iako dalje odlaze tri od četiri sastava. Na polovici natjecanja nalazi se na posljednjem mjestu s porazima od sva tri suparnika.

Užasan šut za tri poena

Protiv Rumunjske Hrvatska je odigrala napadački katastrofalnu utakmicu pogodivši samo dvije od 26 trica, naši su reprezentativci vrlo loše reagirali na zonsku obranu Rumunja i zbog toga prebrzo prosuli 12 koševa prednosti koliko su imali na početku treće četvrtine (34-22).



Sam početak utakmice dao je naslutiti kako će se i protiv Rumunjske Hrvatska jako mučiti. U prve tri minute naši igrači nisu postigli niti jedan koš, a Rumunjska je veći dio prve četvrtine provela u vodstvu. Ipak, nakon prvih 10 minuta rezultat je bio 16-16, da bi u drugu četvrtinu oba sastava krenula napadački vrlo slabo. Nakon prve tri i pol minute igre rezultat je bio 1-0 (!) za Rumunjsku. Ipak, tada je Hrvatska dobrom igrom u obrani koja je rezultirala i lakim pogocima iz protunapada stekla kakvu-takvu prednost. Minutu i pol prije odlaska na veliki odmor bilo je 22-21 za Hrvatsku, a onda je uslijedilo najbolje razdoblje u igri naše reprezentacije. Sa šest postignutih koševa do poluvremena Hrvatska je otišla na 28-21, a serijom 6-1 u prve tri minute treće četvrtine prednost Hrvatske povećala se na 34-22.

Rumunjska serija 11-0

Nažalost, Hrvatska nije nastavila u tom ritmu, Rumunji su postavili zonsku obranu na koju Hrvatska bez pravog razigravača nije znala reagirati te su gosti serijom 11-0 već u 27. minuti bili ponovno u igri smanjivši na 34-33.

Već tada je bilo jasno kako će utakmica ući u neizvjesnu završnicu, no bezidejna igra Hrvatske otvorila je čak prostor Rumunjskoj za odvajanje, a to se i dogodilo pa su gosti tricom Mandachea dvije i pol minute prije kraja stigli do vodstva od 54-46. Ipak, slobodnim bacanjima Luke Žorića i tricom Karla Uljarevića Hrvatska se primakla na 51-54. Kod tog rezultata Uljarević je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 52-54, a nakon skoka u napadu Fran Pilepić pokušao je tricom dovesti Hrvatsku u vodstvu. No, Pilepić niti iz trećeg pokušaja nije bio precizan. Rumunji su promašajima s linije slobodnih bacanja pružili novu priliku Hrvatskoj, a Žorić je polaganjem smanjio na 54-55 14 sekundi prije kraja. Tada su se Rumunji ipak uspjeli koncentrirati pa su Watson i Cata pogodili tri od četiri slobodna bacanja i doveli svoju reprezentaciju u vodstvo od 58-56. Hrvatskoj je ostalo još sedam sekundi za posljednji napad kojega je Filip Krušlin odlučio završiti pokušajem trice za pobjedu, ali i taj je pokušaj završio izvan obruča. Bio je to čak 10. Krušlinov pokušaj za tricu i deveti promašaj.

Perić najboljih kod naših

Hrvoje Perić je sa 19 koševa bio najefikasniji kod Hrvatske dok je Nandor Kuti sa 16 ubačaja bio najbolji kod Rumunjske.

Trenutačno Hrvatska ima tri poraza, a Rumunjska dvije pobjede i poraz. U skupini su još Italija, koja ima omjer 2-0, te Nizozemska, koja je na omjeru 1-1. Italija i Nizozemska će svoj susret 3. kola odigrati od 20.15 sati.

Hrvatska će u 4. kolu u ponedjeljak također u Zadru ugostiti Nizozemsku, dok će preostala dva susreta u skupini igrati tijekom ljeta, 28. lipnja na gostovanju u Italiji, a 1. srpnja također na gostovanju u Rumunjskoj.

UŽIVO

HRVATSKA – RUMUNJSKA 56-58

40′ – Žorić je položio za -1, do kraja je ostali 14 sekundi. Hrvatska ima katastrofalan šut za tri poena – 2/25! Watson je zabio oba slobodna bacanja i Rumunji imaju +3. Pilepić je na drugoj strani zabio dva slobodnjaka, a Rumunji su brzo odgovorili i ponovno imaju +3. Krušlin je imao šut za pobjedu, ali njegova trica je iscurila i Rumunji slave pobjedu.

40′ – Rumunji su promašili oba slobodna bacanja, ali su uhvatili loptu, a Pilepić je morao napraviti novi prekršaj. Perić je promašio šut za dva poena i Hrvastka je na rubu poraza.

39′ – Uljarević je konačno zabio tricu i Hrvatska se primaknula na -3. Do kraja susreta ostalo je 1:40. Uljarević je zabio jedno od dva slobodna bacanja te uzeo loptu nakon skoka, proslijedio ju do Pilepića kojeg šut danas ne sluša te je ponovno promašio.

38′ – Situacija je jako loša za Hrvatsku. Dvije i pol minute prije kraja zaostaju četiri koša. Da Rumunjska nije velesila govori i činjenica da je u drugoj četvrtini postigla svega pet koševa. Fran Pilepić promašio je oba slobodna bacanja, a Rumunji su zabili tricu i otišli na ogromnih +8.

35′ – Hrvoje Perić završi je jednu kontru i smanjio zaostatak. On je i ujedno najbolji igrač Hrvatske s 19 koševa

34′ – Do kraja utakmice ostalo je šest minuta, a naši reprezentativci muče se s lošom ekipom Rumunjske. Šut za tri poena nimalo ne služi naše košarkaše te su se Rumunji odvojili na +4.