Održana je polusatna konferencije za medije Hrvatskog košarkaškog saveza kojoj su nazočili predsjednik Stojko Vranković, predsjednik Stručnog savjeta za mušku košarku Dino Rađa i izbornik Dražen Anzulović.

Povod konferenciji bio je završetak rujanskog dijela ciklusa, odnosno porazi od Litve i Poljske kojima je kompromitirana mogućnost odlaska na Svjetsko prvenstvo.

12:25 – Konferencija ze medije završena je Anzulovićevim priznanjem da nikome u ovome trenutku nije teže nego njemu samome i dodatkom da su ‘očekivanja jedno, a realnost nešto sasvim drugo’.

12:24 – Opet je tema kondicija:

Anzulović: “Nisam bez veze tijekom srpnja i kolovoza naglašavao da je prioritet fizička pripremljenost, da utječe na rezultat. Znam put, prošao sam ga s reprezentacijom u ulozi pomoćnika.

Rađa: “Nemaju svi igrači isti tretman, ne može se isto tretirati 18-godišnjak i 30-godišnjak, ali određene granice više se ne smiju prekoračiti.”

12:20 – Povovno priča izbornik Anzulović:

“Homogenost, pripadnost i odgovornost za ono što radiš utječe na puno stvari. Promijenila su se vremena, nije isto kao što je bilo prije deset godina. Moramo se prilagoditi vremenu u kojem živimo, pokušati utjecati na to, postaviti regule kakve proizvode uspjeh.”

12:17 – Svoje je viđenje iznio i Dino Rađa:

“Ne možete stvoriti niti igrača niti sustav u kratkom periodu. Lakše je nešto implementirati na mlade momke, tu smo nešto dobili. Tu možete vidjeti princip igre, agresivnost, pritisak koji moderna košarka traži. Sa starijima koji imaju određene navike to je teže postići. Optimist sam što se tiče budućnosti, treba biti strpljiv. Možda nam se sad otvara prostor da u miru radimo. Dozvolite da smo prošao puno toga i da znam što je potrebno za određene rezultate. Obećat ću da od danas na dalje samo tri postulata vrijede – rad, red i disciplina. Nema ustupaka. Tko je voljan ispratiti ostaje, tko nije zahvalit ćemo mu se.”

12:15 – Predsjednik Stojko Vranković:

“Bit će jako teško, možda i nemoguće otići na Svjetsko prvenstvo. Imamo još četiri utakmice, još dva ciklusa. Je li ovo realnost naše košarke? U neku ruku i je i nije. U Savezu smo krenuli u proces stvaranja modela da igrači iz mlađih selekcija postanu reprezentativci. Mislim da smo na dobrom putu.

12:10 – Evo u čemu je prema izborniku problem:

“Kad je ljetna pauza onda je individualna svijest i savjest da je prioritet ono čime se baviš. Kad dolaziš na pripreme moraš doći sto posto spreman, a bilo je evidentno da mi zbog toga padamo. Kažem vam da 20 treninga, nema tog trenera na kugli zemaljskoj koji može promijeniti to stanje ekipe.”

“Nisam zadovoljan trenažnim procesom, jer nisam mogao dobiti ono što sam htio. Protiv Slovenije se to već moglo vidjeti. Nisam od trenera koji zatvara oči, ja ih otvaram. Konstruktivna kritika za mene je pozitivna. Apsolutno sam nezadovoljan kako smo proveli pripremni period, ali da sam osjetio bojkot – nisam. Ali to pitajte igrače.”

“Ne postoji razlika u načinu igre na koji bi htio da reprezentacija igra, postoji u onome što sam rekao u uvodu. Kvaliteta igrača je reprezentacija na parketu, to je ono što pokažeš u igri. Tu nema dileme, učinak je jedino mjerilo. Mi nismo bili pravi u ove dvije utakmice. Govorim o trenutnom stanju, onome što smo prezentirali.”

12:05 -“Prije svega rakao bih da smo svi razočarani ishodima ovih dviju utakmica. Nismo to očekivali i ja kao trener preuzimam svu odgovornost koju mogu za to. Bih li što mijenjao u pripremi i onome što je prethodilo? Normalno da bih. Prva stvar, mislim da smo promašili u selekciji za, recimo, dva igrača, a druga stvar koju bih mijenjao i na koju sam nastojao utjecati, a mislim da je to i ključna stvar, jest fizička pripremljenost ekipe. Izuzimam kondicijskog trenera Šimu Tomaševića, on je učinio sve”, započeo je Anzulović.

“Taktički smo bili dobro pripremljeni za ove dvije utakmice, tu ne bih mnogo mijenjao. Ono što se događalo na parketu posljedica je spomenuta dva razloga. U najkraćim crtama to je moj rezime onoga što se događalo kroz 20 treninga i dvije utakmice prije kvalifikacija.”

“Svi moji treninzi su snimani i pohranjeni, kompletna taktička priprema i napadački i obrambeno. Nisu provedeni kako smo željeli.”

“Nema smisla da idemo s imenima. Neću nikoga spomenuti. Homogenost cjeline je najbitnija. Zna se naša baza igrača, ona je testirana u lipnju i kroz kinesku turneju.”