UZBUDLJIVA NOĆ U NBA LIGI: Bogdanović je ubacio 14 poena, no način na koji je to napravio za njega je prilično čudan

Šarić, Bogdanović, Hezonja i Bender nastupili su za svoje klubove u utakmicama igranima u noći na subotu

Košarkaši Philadelphia 76-ersa nastavili su s odličnim rezultatima u posljednje vrijeme u NBA ligi, oni su do devete pobjede u posljednjih 11 nastupa stigli svladavši Charlotte Hornetse na domaćem terenu sa 110-99, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić je tijekom 28 minuta provedenih na parketu postigao 9 koševa (šut za dva 3-4, trica 1-4) uz 7 skokova i 6 asistencija.

Nakon prve tri četvrtine gosti iz Charlottea su vodili sa 80-74, no Sixersi su posljednjih 12 minuta dobili sa 36-19, a važnu ulogu u preokretu imao je i Šarić. On je sredinom četvrte četvrtine pogodio tricu za 88-89, a onda i asistirao Ersanu Ilyasovi za njegovu tricu kojom je domaći sastav poveo sa 91-89 i preuzeo kontrolu utakmice. Gosti su tricom Kembe Walkera smanjili na 101-99 2:16 minuta prije kraja, no do kraja dvoboja više nisu postigli niti jedan poen dok su domaći preciznim izvođenjem slobodnih bacanja stigli do na kraju uvjerljive pobjede.





Najbolji kod Sixersa bio je Joel Embiid sa 23 poena i 15 skokova, povratnik u momčad iz Philadelphije Ilyasova je s klupe dodao 18 koševa, dok su kod Hornetsa najučinkovitiji bili Walker sa 31 poenom te Nicolas Batum sa 14 koševa, 13 skokova i 8 asistencija.

S omjerom pobjeda i poraza 34-27 Sixersi su trenutačno šesti sastav Istočne konferencije, dok su Hornetsi pali na 28-35 i sada su 10. na Istoku i sve dalje od mogućnosti nastupa u doigravanju. Trenutačno osmi Miami Heat je na 32-30.

Bogdanović ubacivao sa crte

Indiana Pacersi uspjeli su kao gosti svladati Milwaukee Buckse sa 103-96 zahvaljujući odličnoj partiji Victora Oladipa u drugom poluvremenu. Najbolji strijelac Pacersa 17 od svojih 21 poena postigao je u nastavku, a gosti iz Indiane su sredinom posljednje četvrtine vodili sa 93-76. Domaći se nakon toga više nisu mogli vratiti u susret. Lance Stephenson je ušavši s klupe dodao 16 ubačaja za Pacerse, dok je hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović za 29 minuta provedenih u igri ubacio 14 poena, gotovo sve iz slobodnih bacanja (šut za dva 1-3, trica 0-1, slobodna bacanja 12-13) te je ostvario po četiri skoka i asistencije. Kod Bucksa istakli su se Khris Middleton sa 30 koševa i Giannis Antetokounmpo sa 24 poena i 10 skokova.

Pacersi su s omjerom 35-27 sada peti na Istoku, dok su Bucksi sedmi sa 33-29.

Benderu minutaža, ne i poeni

Dragan Bender ostao je bez ijednog poena iako je na parketu proveo 36 minuta u 116-124 domaćem porazu Phoenix Sunsa od Oklahoma City Thundera. Bender je uputio samo jedan neprecizan šut za dva, no ostvario je 6 skokova, 4 asistencije i 1 blokadu. Utakmicu je obilježio duel dvojice razigravača, a na kraju je uspješniji bio Thunderov Russell Westbrook koji je postigao 43 koša, 14 skokova i 8 asistencija, dok je Devin Booker s druge strane ubacio 39 poena uz 6 skokova i 8 asistencija.

Thunder je trenutačno peti na Zapadu s omjerom 37-27, dok su Sunsi pretposljednji, 14. sa 19-45.

Orlando napokon slavio

Orlando Magic prekinuo je niz od sedam poraza zaredom svladavši na svom terenu Detroit Pistonse sa 115-106 nakon produžetka. U dodatnih pet minuta domaći su nadigrali goste sa 11-2, a u tom razdoblju istaknuo se Evan Fournier. Ipak, najučinkovitiji kod Magica bili su Aaron Gordon sa 27 koševa i 13 skokova te Nikola Vučević sa 22 poena i 12 skokova dok je hrvatski igrač u sastavu momčadi s Floride Mario Hezonja za 23 minute provedene u igri postigao 4 poena (šut za dva 2-2, trica 0-3) uz 6 asistencija te po 1 skok i osvojenu loptu. U sastavu Pistonsa, koji su ovim porazom uvelike umanjili izglede za nastup u doigravanju, najefikasniji su bili James Ennis i Reggie Bullock sa po 21 poena, dok je Blake Griffin bio nadomak “triple-double” učinka sa 12 poena, 10 skokova i 9 asistencija.

S omjerom 19-43 Orlando je pretposljednji, 14. na Istoku, dok je Detroit sa 29-33 deveti na istoku s tri pobjede manje od osmog Miamija.

Warriorsi bez Curryja

Prvaci Golden State Warriorsi su kao gosti svladali Atlanta Hawkse sa 114-109, no u toj pobjedi ozlijedio se Stephen Curry. On je u prvoj četvrtini iskrenuo desni gležanj nespretno doskočivši na nogu Zaze Pachulije, nakon ukazane pomoći vratio se na teren, ali je sredinom četvrte četvrtine ponovno morao izaći iz igre te se više nije vraćao. Usprkos ozljedi, Curry je ubacio 28 poena baš kao i Kevin Durant, dok su kod Hawksa najbolji bili Kent Bazemore sa 29 i Dennis Schroeder sa 27 poena. No, upravo je Bazemore ispustio posljednju priliku za domaće za povratak u dvoboj. naime, kod vodstva Warriorsa 112-109 osam sekundi prije kraja Andre Iguodala je oduzeo loptu Bazemoreu i potom zakucavanjem odveo goste do nedostižnih 114-109.

Warriorsi su s omjerom 49-14 i dalje drugi na Zapadu, iza Houston Rocketsa koji su vodeći sa 48-13, dok su Hawksi na dnu Istoka sa 19-44.

Nova pobjeda Raptorsa

Toronto Raptorsi zadržali su prvo mjesto na Istoku ostvarivši 10. pobjedu u posljednjih 11 susreta svladavši na gostovanju Washington Wizardse sa 102-95. Do nove pobjede Raptorse su predvodili DeMar DeRozan sa 23 i CJ Miles sa 20 poena, dok su kod Wizardsa, koji su igrali bez svog najboljeg igrača Johna Walla, najbolji bili Otto Porter sa 24 i Bradley Beal sa 23 koša.

Toronto je vodeći na Istoku sa 44-17, drugi Boston Celticsi su na 44-19, dok su Wizardsi sa 36-27 četvrta momčad Istoka.

NBA liga, rezultati:

Milwaukee – Indiana 96-103

Bojan Bogdanović je za Indianu igrao 29 minuta i postigao 14 koševa (šut za dva 1-3, trica 0-1, slobodna bacanja 12-13) uz po 4 skoka i asistencije

Orlando – Detroit 115-106 – produžetak

Mario Hezonja je za Orlando igrao 23 minute i postigao 4 koša (šut za dva 2-2, trica 0-3) uz 6 asistencija te po 1 skok i osvojenu loptu

Philadelphia – Charlotte 110-99

Dario Šarić je za Philadelphiju igrao 28 minuta i postigao 9 koševa (šut za dva 3-4, trica 1-4) uz 7 skokova i 6 asistencija

Phoenix – Oklahoma City 116-124

Dragan Bender je za Phoenix igrao 36 minuta i ostao bez koša (šut za dva 0-1), no imao je 6 skokova, 4 asistencije i 1 blokadu

Utah – Minnesota 116-108

Washington – Toronto 95-102

LA Clippers – New York 128-105

Atlanta – Golden State 109-114

Chicago – Dallas 108-100

Memphis – Denver 102-108