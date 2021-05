UTAKMICA ŽIVOTA BOJANA BOGDANOVIĆA: Ubacio 48 poena i srušio rekord velikog Dražena Petrovića – čitava Amerika bruji o njemu

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović noćas po hrvatskom vremenu odigrao je utakmicu života, ubacivši 48 poena Denver Nuggetsima Nikole Jokića, u pobjedi svoje momčadi 127:120 u Salt Lake Cityju, četvrtoj uzastopnoj.

BOGDANOVIĆEVA NAJBOLJA UTAKMICA U NBA KARIJERI: Hrvatski košarkaš zabio 48 poena, pogledajte kako je pomeo Nuggetse

Postao je i prvi igrač u povijesti Utah Jazz franšize sa 45+ poena uz minimalno 8 postignutih trica. Bila je ovo povijesna noć za njega, noć koju će zauvijek pamtiti. Najviše poena u karijeri i srušeni rekord, onaj Dražena Petrovića s najviše poena u jednoj utakmici NBA lige od strane jednog igrača iz Hrvatske, 44 Houston Rocketsima. Do sad je Bogdanoviću najefikasnija utakmica bila ona protiv Philadelphije, kad je utrpao isto kao i Dražen, 44 poena.

Bogdanović je u igri proveo 39 minuta i za to vrijeme, uz 48 poena još imao 8 skokova i dvije asistencije, uz šut 16-23 iz igre, 8-11 za tricu i 8-8 slobodna bacanja.

Bojan posljednjih tjedana igra svoju najbolju košarku karijere. U posljednjih pet utakmica uvijek je ubacio najmanje 22 poena, a šut mu je u svakoj od njih bio iznad 54 posto. Prosjek u tih pet utakmica iznosi fantastičnih 30,6 poena, a pogodio je 54 od 86 pokušaja, što iznosi fenomenalnih 63 posto.

Njegove trenutne brojke, prema statistici, su 16.3 poena, 3.8 skokova i 1.9 asistencija po utakmici. U posljednjih 6 susreta je išao iznad 20 poena. Pet je puta u ovoj sezoni zabio najmanje 30 poena, prvi put otišao iznad 40…

ESPN u svom izvještaju ističe kako Bojan Bogdanović cvjeta u većoj i ozbiljnijoj ofenzivnoj ulozi. Njegovo obnovljeno samopouzdanje u njegovom šutu otvara vrata Bogdanoviću da preuzme liderstvo i utakmicu zabijajući po volji…

The Triple Team! 3 thoughts on

1. How did Bojan Bogdanovic score 48? With at least 8 different types of plays.

2. The Jazz's defense improved throughout the game from bad to great…

3. Jordan Clarkson finished the game thanks to D contributionshttps://t.co/mtlia13QYR

— Andy Larsen (@andyblarsen) May 8, 2021